Mientras buscaba inspiración en los clásicos, el director José María del Castillo reparó en un detalle: que Clitemnestra aparecía en obras como la Electra de Sófocles o La Orestiada de Esquilo, pero ningún dramaturgo de la Antigüedad le había dedicado una tragedia. Así, el creador sevillano empezó a plantearse abordar en un espectáculo la figura de la madre de Electra y la esposa de Agamenón, un personaje que siempre era "denostado" por los autores que se acercaban a ella. Clitemnestra, un montaje de la compañía Producciones Equivocadas, se programa desde este miércoles hasta el sábado en Itálica –y en Baelo Claudia los días 14 y 15 de este mes– dentro del ciclo Teatros Romanos de Andalucía.

El montaje confía en una actriz de larga trayectoria como Natalia Millán –aplaudida por sus trabajos en Cabaret, Cinco horas con Mario o la más reciente Billy Elliot– el papel de esta mujer que se enfrenta a episodios dramáticos como el sacrificio de su hija Ifigenia, el romance con Egisto o el asesinato de Agamenón. A la madrileña le entusiasmó que fuera "un hombre joven" como Del Castillo el que firmara esta relectura del personaje. "Estamos en un momento apasionante en el que revisamos la posición de la mujer, el papel de madre o incluso el lenguaje, cómo utilizamos las palabras", sostiene Millán, convencida de que el hecho de que Clitemnestra fuera "constantemente definida como malvada" simboliza los prejuicios con los que se ha señalado a las figuras femeninas que desafiaban el orden establecido. "Si un griego como Agamenón vengaba una ofensa, era aplaudido. Pero si una mujer se comportaba igual perduraba en la Historia como la mala", asegura la actriz, antes de recordar una afirmación que hace su personaje durante la obra: "No hice nada que no le estuviera permitido a los hombres".

Así, Clitemnestra enseña "la parte humana, feminista, real", la "cara b" de lo que los autores contaron del personaje, como explica la actriz Camino Miñana, integrante de un reparto en el que participan, entre otros, Ángeles Rusó, Daniel Moreno o el bailaor malagueño Benjamín Leiva. Este último ha creado también distintas coreografías "que representan cada tramo de la historia. Ha sido una aventura complicada, pero también divertida, poner a bailar a los actores, pero han entendido muy bien lo que quería", dice sobre un encargo para el que ha contado con la música del ganador del Max Alejandro Cruz Benavides.

La ficha ‘Clitemnestra’. Teatro Romano de Itálica, hasta el sábado a las 22:00. 16 euros (13 con descuento)

Clitemnestra no puede catalogarse exactamente como musical, matiza Del Castillo, un actor curtido curiosamente en varias producciones del género como Mamma Mia! o La Bella y la Bestia. "No está contada con la dinámica de aquí va una escena, ahora una canción. Está concebido como un espectáculo completo", donde está "todo integrado, por eso me gusta decir que los componentes del reparto son intérpretes, no actores, cada uno viene de una disciplina diferente". Para Natalia Millán, el montaje brinda "una experiencia sensitiva muy potente a la vez que te cuenta una tragedia griega".

Del Castillo ya había ahondado en personajes clásicos como Medea o Antígona en Líbera, una propuesta que se vio en el Fest, y cree que inspirarse en el legado de las grandes obras ayuda a tomar el pulso del presente. "Clitemnestra, por ejemplo, nos hace preguntarnos cuánto hemos evolucionado, si igual no estamos más cerca de lo que creemos de eso que se planteaba hace tantísimos siglos", afirma el director. A través de una "mirada contemporánea, muy actual", la obra se cuestiona sobre la situación que hoy tiene la mujer. "No, no es para nada un personaje antiguo", advierte Del Castillo.