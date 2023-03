Oscar 2023: Hollywood en una alfombra color champán

Hollywood necesitaba savia nueva. Que el año pasado consiguiera el Oscar a la mejor película un remake, Coda, la versión de la francesa La familia Bélier, se erigió en símbolo de la crisis de ideas en la que estaba enfangada la industria del cine, atrapada en la inercia de estirar sagas con secuelas y reboots y poco dada a proyectos originales. La ceremonia de 2022 se recordará por aquella desconcertante bofetada que Will Smith propinó a Chris Rock, y no por un palmarés que galardonó un largometraje tan correcto como olvidable.

En esta sequía llegó Todo a la vez en todas partes, una fantasía en la que Daniel Kwan y Daniel Scheinert, los Daniels, cruzaban el drama de una familia asfixiada por las facturas y el tedio con las infinitas posibilidades del multiverso. En principio la apuesta de A24 no parecía concebida para suscitar la unanimidad: dotada de un humor excéntrico y un montaje que no conoce el reposo, podía desagradar a los paladares más exquisitos. La emocionante autobiografía de Spielberg en Los Fabelman, por ejemplo, un trabajo que se llevó el Premio del Público en el Festival de Toronto, se antojaba ese relato más convencional que podía contentar a todos esta temporada (y recordemos que en la categoría de mejor película se aplica el llamado voto preferencial, que favorece a los títulos que despiertan más consenso).

Que los Globos de Oro se decantaran por Los Fabelman, la dirección de Spielberg y Almas en pena de Inisherin como mejor comedia apuntaba en otra dirección. Pero tras el anuncio de las candidaturas a los Oscar, donde Todo a la vez... se impuso con el mayor número, 11, los Daniels avisaban: iban en serio. Desde entonces, efectivamente, Todo a la vez... ha estado en todas partes y la película lo ha ganado todo. Los Bafta prefirieron Sin novedad en el frente –y ojo con la producción alemana: aquí tiene 9 nominaciones–, pero la extravagante odisea protagonizada por Michelle Yeoh no ha encontrado rivales en los galardones de los sindicatos –productores, directores, guionistas, actores: todos han caído rendidos a su encanto– ni en otras galas como las de los Critics Choice o los Spirit Awards. Esta semana se sabía que Everything Everywhere All at Once había superado a El Retorno del Rey y se convertía en la cinta más premiada de todos los tiempos. La imaginación desaforada de los Daniels era el aire fresco que Hollywood estaba esperando.

Así, salvo sorpresas, la gala que presenta esta madrugada Jimmy Kimmel, y que adornará los alrededores del Teatro Kodak con una inesperada alfombra color champán, debería confirmar Todo a la vez en todas partes como la película del año. Puede que en el apartado de director los votantes recuerden que la última estatuilla que le otorgaron a Spielberg fue en 1999, en otro siglo, por Salvar al soldado Ryan, pero los Daniels han tomado demasiado impulso en las últimas semanas.

Más margen para la duda hay en la categoría de mejor actriz, que tiene a los aficionados divididos: hay quien considera que la siempre magnética Cate Blanchett merece su tercer Oscar por su encarnación de una directora de orquesta asomada al abismo en Tár, y quien cree que es el momento de distinguir a Yeoh, el alma de Todo a la vez en todas partes y una veterana que no ha tenido las oportunidades que habría merecido por su talento. Ausentes del quinteto actrices negras como Viola Davis o Danielle Deadwyler, la imagen de Yeoh con el premio es la prueba de la apertura a la diversidad que la Academia busca desde aquella polémica de los #Oscarssowhite. La actriz de El mañana nunca muere o Tigre y dragón, de origen malayo, provocó la polémica hace unos días tras enlazar un artículo que señalaba que hacía más de dos décadas, desde el triunfo de Halle Berry, que el Oscar a la mejor actriz protagonista no tenía una ganadora no blanca, un texto en el que se aludía directamente a Blanchett y por el que Yeoh fue acusada de no jugar limpio.

Si se quedan a ver la ceremonia, en todo caso, preparen los pañuelos: la noche promete discursos altamente emotivos. El resucitado Brendan Fraser, lejos ya de ese jovencito irreflexivo al que dio vida en proyectos como George de la jungla o La momia, parte como favorito al Oscar al mejor actor protagonista por su papel de un profesor de inglés con obesidad mórbida que busca la redención en The Whale, de Darren Aronofsky. A la Academia le gustan los actores que regresan de la oscuridad, y el bueno de Brendan ha vuelto del infierno, como ha contado en sus conmovedores discursos en los Critics Choice o los premios del Sindicato de Actores, en los que aportaba esperanza a quienes estén sumidos en una depresión. Fraser, no obstante, tiene una importante piedra en el camino: Austin Butler, ganador del Globo de Oro y el Bafta, y muy creíble en un encargo difícil como dar vida al icono Elvis Presley. Ya se sabe que los votantes tienen debilidad por las interpretaciones de los biopics.

Quien no parece tener contrincante –sólo se le escapó el Bafta– es Ke Huy Quan en la pelea por el Oscar al actor de reparto. El niño de Indiana Jones y el templo maldito y Los Goonies, que había perdido la fe en su oficio por la falta de papeles, ha demostrado gracias a Todo a la vez en todas partes que las segundas oportunidades son posibles. ¿Le acompañará en el palmarés, como actriz de reparto, su compañera Jamie Lee Curtis? La intérprete dio la sorpresa en los SAG Awards y complicó las posibilidades de Angela Bassett, merecedora del Globo de Oro y el Critics Choice por Wakanda Forever. En la competición también tiene algo que decir Kerry Condon, ganadora del Bafta por Almas en pena de Inisherin y tal vez el papel más sólido. Curtis, en todo caso, no acudirá a la gala porque, según le reveló a un periodista, tiene la costumbre de acostarse temprano. Lástima que lo del multiverso no vaya más en serio y Jamie Lee Curtis no pueda verse desde su casa recogiendo el premio.