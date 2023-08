El Rey no descansa en verano

Muchos de los que viven en Madrid consideran que agosto es el mejor mes para disfrutar de la ciudad. Esta se queda prácticamente vacía por el exilio hacia las playas y por el fin del curso universitario. Los bares que permanecen abiertos no necesitan reserva y encontrar hueco en una terraza no se convierte en un desesperante reto. Sin embargo, la mayoría de teatros de la capital bajan el telón para preparar la siguiente temporada. No es el caso del Teatro Lope de Vega, en la Gran Vía madrileña, convertida en sabana africana desde hace 13 años. Aunque el número de mal augurio, el musical de El Rey León, que produce Stage Entertainment, afrontará una nueva temporada sin parar durante el verano.

Ofrecen funciones durante todo el mes de agosto, y ya se pueden adquirir las de septiembre y octubre, todos los días excepto los lunes. Y da igual el turno que toque –los fines de semana hacen doblete– porque las puertas de este coliseo están atestadas de visitantes que se toman fotos bajo las pantallas amarillas que anuncian las grandes cifras de esta superproducción.

Más de cinco millones de españoles se han sentado en las butacas del Lope de Vega para ver una historia que se reinventa desde que Disney la lanzara en 1997. Resulta emocionante escuchar por primera –o veintava– vez la canción con la que abre la clásica cinta de VHS, pero tener la oportunidad de vivir la presentación de Simba entre elefantes, antílopes y jirafas que pasean entre las butacas hasta llegar al escenario, al son de El ciclo de la vida, es una oportunidad irrepetible. Como ocurre con el clásico de dibujos animados, hay fieles al musical que no dudan en viajar a Madrid todos los años para disfrutar de un espectáculo que siempre deja con ganas de más. La exquisita banda sonora, las coreografías, el vestuario, el elenco y, por supuesto, los guiños a determinados temas de actualidad, convierten a El Rey León en una obra que no tiene ningún tipo de intención en mostrar su fecha de caducidad.

El despliegue técnico y el trabajo de una delicada artesanía, se necesitan 17.000 horas para diseñar y construir las más de 200 esculturas que hay en el musical, se ve potenciado por un reparto singular: Pitu Manubens como el inigualable y malvado Scar; Víctor Manuel Nogales en el papel del justo Mufasa; Agustín Argüello interpreta al icónico Simba; Dianne Kaye es Nala; y Lindiwe Mkhize interpreta a la mona Rafiki. A estos personajes se suman los inseparables Timón (Nacho Brande), Pumba (Ramón Balasch) y el consejero de la Corte, Zazu (Juan Bey).

Pitu Manubes, uno de los villanos por excelencia del mundo Disney y veterano del musical, considera que la respuesta del público es muy positiva en todas las funciones a pesar de los años. Aunque el personaje que interpreta no tiene un gran peso en las coreografías –sólo en el número del tango– Pitu Manubens se enfunda cada noche "en un traje de 15 kilos" con el que tiene que desenvolverse con soltura. Uno de los grandes retos que afronta desde que asumió su papel en 2019. Además, tardan más de media hora en ponerle todo el maquillaje que lleva.

Recuerda que formaba parte del musical de El jovencito Frankestein cuando le dieron la noticia de que formaba parte del elenco. La primera vez que se presentó al casting no consiguió el papel, pero a la segunda fue suyo.

El actor pone en valor el enorme trabajo que hay detrás de bambalinas, desde peluquería a maquillaje pasando por vestuario y equipo técnico. Un ensamblaje perfecto en el que participan unos 140 profesionales que se dejan la piel en cada función. De hecho, la Academia de las Artes Escénicas de España les ha otorgado el Premio Talía 2023, en su primera edición, dentro de la categoría de Reconocimiento del Público.

El musical comparte la Gran Vía con su heredero natural Aladdín, que también ofrece funciones durante el mes de agosto y también ha puesto a la venta los asientos para los meses de septiembre y octubre en el Teatro Coliseum. La nueva superproducción de Stage Entertainment ya ha sido vista por mas de 14 millones de espectadores en todo el mundo en países como Estados Unidos, Japón, Alemania, o México. Desde que la alfombra mágica aterrizó en Madrid, hace apenas cinco meses, el brillibrilli del espectáculo no ha parado de levantar pasiones. Una doble oportunidad para viaje a África o a Oriente Medio cogiendo el AVE.