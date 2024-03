Tristeza de alcohol por Sarajevo

Los otros ‘Sarajevos’

En aquel Sarajevo efervescente de los 70 y 80, del que es figura indiscutible Dario Dzamonja, participaron, entre otros, el poeta Abdullah Sidran, guionista del también sarajevita Emir Kusturica en películas como ¿Te acuerdas de Dolly Bell? y Papá está en viaje de negocios (la postura proserbia del cineasta y músico lo distanció de todos sus colegas de generación). Cartas desde el manicomio nos hace recordar otros Sarajevos, como el contado en cómics por el historietista alternativo Joe Sacco o bien en novelas recientes, como Plegaria en el asedio de Damir Ovcina (cruda memoranza del asedio) o Siete miedos de Selvedin Avdi (alucinante novela de terror psicológico sobre el Sarajevo de la guerra, tan extraño como demoníaco y hasta sobrenatural). Sobre el cerco de Sarajevo el cine ha ofrecido, entre otras, películas harto deficientes (Welcome to Sarajevo de Michael Winterbottom), aceptables (Go West de Ahmed Imamovic), buenas (el biopic Sympathy for the devil de Guillaume de Fontenay) y excelentes (El círculo perfecto de Ademir Kenovic o Grbavica de Jasmila Zbanic). Entre algunos docudramas citamos Good Night, Sarajevo de Edu Marín y Olivier Algora y Álbum de posguerra del fotoperiodista Gervasio Sánchez.