Vicco: "A pesar de experimentar con diferentes géneros, he encontrado un sonido que me identifica"

Dentro de la semana dedicada a la celebración de los Latin Grammy nos encontramos con Vico, una artista que ha conquistado en poco tiempo al público con una combinación única basada en la autenticidad y la libertad musical. Nochentera es ya un nombre propio en la escena musical gracias a su melodía contagiosa, pero la artista tiene muy claro hacia donde se dirige su música. Desde su enfoque multifacético como compositora, bailarina y cantante, hasta su visión de futuro y el compromiso con un sonido que ya define su identidad artística, Vico comparte con nosotros cómo se prepara para sus actuaciones y qué podemos esperar de ella en el futuro.

—Vicco, tu música destaca por ofrecer odas a la libertad y letras muy auténticas. ¿Es esa una de las claves de tu éxito?

—Sí y creo que son muchas cosas. Al final, lo que me gusta cuando compongo es crear melodías que se peguen en la cabeza y creo que esa es la clave. Algunas de mis letras, por ejemplo, hablan de amor, que es algo que nos pasa a todos y a mí me gusta escribir sobre esas historias que podemos compartir con otras personas. Pero, sin embargo, otras son de pasarlo bien, de disfrutar la vida y al final creo que eso es lo que queremos todos un poco, ¿no? Yo la definiría como música desenfadada.

—A pesar de ello, tocas una variedad extensa de temas conceptuales. ¿Es esa autenticidad lo que te hace conectar con la audiencia?

— Totalmente, porque como Victoria quiero transmitir cómo vivo y como pienso de igual modo que pasa con Vicco, que es a quien la gente va a ver encima del escenario. Entonces, yo quiero hablar de mi historia y, de alguna manera, eso es lo que me hace conectar con la gente y con el público, porque mis canciones hablan de temas que a ellos también les pasa.

—Eres una artista multifacética; compones, bailas, cantas... ¿Cómo se van combinando todas estas capas de Victoria en Vicco?

—Antes del Benidorm Fest yo no pensaba en bailar como algo constante, pero fue precisamente ese momento de mi vida el que me hizo de mi zona de confort. De repente tenía una coreografía de tres minutos y fue todo un reto, la verdad, pero también me encantó la experiencia. Me gusta ir incorporándolo y, por supuesto, ir perfeccionando este proyecto porque siento que cuantas más cosas diarias puedas tocar y controlar siempre va a ser mucho mejor. No lo voy a dominar porque yo no soy bailarina, pero sí puedes ir tanteando un poquito. Todas estas facetas te complementan, pero también consiguen diferenciarte.

—Por otro lado, la música de Vicco suena muy a directo, a pesar de la complicación que implica un estudio de grabación para lograr esta sensación.

— Sí, qué guay que me digas eso porque yo vengo de la música orgánica y cuando creo mi propia música pienso también en el directo, no me gusta que el resultado final se aleje mucho de esa sensación. Incluso ahora que se vienen temas más electrónicos es algo que ya hacemos en los conciertos, mezclamos lo orgánico y lo secuenciado. A pesar de experimentar con diferentes géneros, he encontrado un sonido que me identifica.

— Detrás de esos directos hay un trabajo cuidado al detalle ¿Cómo te preparas para estos directos?

—Es un trabajo de equipo con toda la banda. Mi hermana, que es la directora musical, está conmigo en esto y pensamos en transiciones, en el concepto del show y con mi coreógrafa también hacemos coaching de presencia, porque al final yo el año pasado no hacía conciertos y este año ha sido de repente una gira de 50 bolos y ha sido como ir un poco sobre la marcha, pero que ha salido muy guay. Al final también me gusta currar así sin prever todas las cosas, en modo supervivencia. Y eso es literalmente lo que ha pasado este año.

—Al final estás girando, pero también estás creando una gira dentro de la misma gira.

—Totalmente, y aprendiendo a la vez porque es algo que se va construyendo poco a poco. Ahora el último momento de la gira lo comparo con el primero y no tiene nada que ver. Este año ha sido una gira de aprendizaje y evolución. Me gusta crear imágenes visuales en mis canciones y cada persona las hace suyas y eso es algo increíble. Ahora viene mucha música nueva, un álbum que estamos trabajando poco a poco, y de momento tenemos dos fechas anunciadas de conciertos, el día 10 de mayo en Barcelona y el 25 de mayo en Madrid.

—Eres una artista a la que le encanta experimentar e ir probando nuevas cosas, pero todo dentro de un sonido propio.

—Sí, y de hecho me ha costado mucho tiempo encontrar un sonido, porque durante muchos años estuve probando mil géneros: el urbano, algo más reggae... Me gusta explorar y creo que explorando y buscando es cuando te encuentras. La verdad es que con Nochentera me encontré con este sonido ochentero, algo que a mí siempre me ha influenciado y con el que tengo mucha conexión, de rebote. De hecho venía de un momento de crisis existencial en la que estaba en Barcelona viviendo y me mudé a Madrid. Fue justo en ese momento donde fui encontrándome como persona y, al mismo tiempo, artísticamente, va literalmente unido.

—Al final Nochentera es también un arma de doble filo en cuanto a expectativas.

—Claro, lo que ha pasado con Nochentera yo lo percibo como algo extraordinario, porque no es algo normal. Yo estoy muy feliz por ello, pero soy consciente de que es complicado que se repita, así que al final me lo tomo como una anécdota que ha pasado, pero que no dicta que todo lo siguiente tenga que ser igual. Cada canción tiene su camino y a cada canción le pasará lo que le tenga que pasar.