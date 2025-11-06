Consigue un abono doble gratis para el Festival de Cine Europeo

Mañana, 7 de noviembre, arranca la 22 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF). Esta nueva edición apuesta por combinar el cine europeo con la producción andaluza. Durante nueve días, la industria, el público y la crítica convivirán alrededor de una selección del mejor cine europeo.

Desde Diario de Sevilla sorteamos entre nuestros lectores dos abonos dúo para disfrutar de las películas que se presentan en el Festival de Sevilla. Participar es muy sencillo, solo tienes que rellenar con tus datos el formulario que encontrarás a continuación. Tienes hasta el 7 de noviembre a las 12:00 horas para hacerlo.

Consigue un abono doble Disfruta del 22 Festival de Cine Europeo de Sevilla Quiero Asistir Al pinchar en el botón "Quiero Asistir" aceptas las bases legales del concurso y la Política de Privacidad .

¡Mucha suerte!