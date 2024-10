El actor Johnny Depp visitará Sevilla en noviembre

El actor y productor Johnny Depp visitará el Festival de Cine Europeo de Sevilla -programado del 8 a 16 de noviembre- durante el primer primer fin de semana de la cita. Después de su paso por los festivales de San Sebastián y Roma, el protagonista de películas icónicas como Eduardo Manostijeras (Tim Burton, 1990) y Miedo y asco en Las Vegas (Terry Gilliam, 1998) visitará la ciudad para presentar su segunda película como director, Modi - Three Days on the Wing of Madness, escrita por Jerzy Kromolowski y Mary Kromolowski.

Riccardo Scamarcio da vida al artista bohemio Amedeo Modigliani, conocido como Modi por sus amigos. La película se desarrolla durante un torbellino de 72 horas donde Modigliani vive una caótica serie de acontecimientos en las calles del París desgarrado por la guerra en 1916. El artista de Hollywood vendrá acompañado de la protagonista femenina del biopic, Antonia Desplat, que da vida a la escritora, poeta y crítica literaria inglesa Beatrice Hastings.

Estos días, el actor y director ha sido también noticia por el anuncio por parte de Lionsgate de la cuarta colaboración de Johnny Depp con Penélope Cruz. Tras compartir escenas en Blow (Ted Demme, 2001), Piratas del Caribe: En mareas misteriosas (Rob Marshall, 2011) y Asesinato en el Orient Express (Kenneth Branagh, 2017), la pareja artística protagonizará el thriller Day drinker, dirigido por Marc Webb y ambientado en un crucero.

Nuevas sedes

El Festival de Cine de Sevilla contará con tres nuevas salas de proyecciones a las ya existentes. A las habituales del MK2 Nervión Plaza, los Cines Cervantes y el Teatro Alameda, se incorporan las cinco salas del Odeón Plaza de Armas y las dos de Avenida 5 Cines, así como el Cartuja Center, una sala situada en el corazón de la Isla de la Cartuja que está dotada de una acústica única en España. Cuenta con un auditorio con más de 2.000 butacas donde se proyectará en una pantalla de 180 metros cuadrados con una calidad de proyección y sonido de primer nivel.

En cuanto a los espacios que acogerán las actividades paralelas, los habituales Fundación Cajasol, el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS) y la Factoría Cultural se engrosan con las nuevas ubicaciones de Sevilla Film Office, Espacio Platea y los hoteles Alfonso XIII, NH Plaza de Armas e Inglaterra.

Tipos de abono del Festival de Cine Sevilla 2024

