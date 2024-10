La XXI edición del SEFF: una incontestable apuesta por el cine andaluz

Una de las principales líneas “estratégicas” de la próxima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla es “la atención al sector audiovisual andaluz” con el propósito de “acercarnos a la ciudad”. Así lo aseguró Manuel Cristóbal, actual director del SEFF, en una rueda de prensa celebrada en el Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla, donde se adelantó parte de la programación de esta cita con el cine, la cual se desarrollará del 8 al 16 de noviembre en las salas del Cervantes, del teatro Alameda, del Nervión Plaza. Como novedad para este año se suman las salas del cine Plaza de Armas, las de la Avenida 5 Cines y las de Cartuja Center –este último espacio cuenta con una pantalla de 180 m2-.

La XXI edición del SEFF busca recuperar la relevancia y el prestigio trabajados a lo largo de estos últimos veinte años. Una respetada trayectoria que, tal como reconoció el director del festival, no se vio reflejada en los preparativos de la edición de 2023. “Me alegra estar en una situación muy distinta a la del año pasado. Recuerdo que la presentación del año pasado era un miércoles, y el lunes de esa misma semana no teníamos web, no teníamos acceso a las redes sociales. Afortunadamente este año hemos podido soñar un nuevo Festival de Cine Europeo de Sevilla”, apuntó Manuel Cristóbal.

La organización del festival, por tanto, quiere retomar ese excepcional currículum que ha caracterizado durante años al SEFF. Y lo hará con una programación que contiene más de setenta títulos inéditos en España. “La programación –adelantó su director- acoge 22 estrenos en España y 10 estrenos mundiales. Repartidos en las diferentes secciones. Panorama Andaluz aglutina la mayoría de estos estrenos mundiales. El talento andaluz estará presente en el Festival de Cine Europeo con profesionales como Paz Vega, Paco León, Nazario o Natalia de Molina. Entre los directores, contamos con nombres del audiovisual andaluz, como Pedro G. Romero, Alexis Morante, Alfonso Sánchez, Benito Zambrano o Laura Hojman”.

Entre los estrenos absolutos encontramos los documentales dedicados al fotógrafo Atín Aya –de Hugo Cabezas y Alejandro Toro-, al militar Francisco de Saavedra –que nos trae el popular actor Alfonso Sánchez- o al poeta Manuel Machado, de quien se cumple el 150 aniversario de su nacimiento, una efeméride que ha servido a Miguel Ángel Hernández para elaborar un trabajo dedicado al autor sevillano. “Esto marca también una colaboración con la vida cultural de la ciudad”, precisó Manuel Cristóbal, quien aprovechó para comentar la colaboración que hay preparada entre el SEFF y la Bienal de Flamenco de Sevilla. Una colaboración que está prevista para el último día del Festival de Cine.

Novedades de esta edición

Lo andaluz –y el nombre de Sevilla- vertebra buena parte de un festival de cine que presenta otras novedades: la creación del Premio Puerta América, un servicio de guardería y ludoteca –en apoyo a la conciliación- y la nueva denominación del premio que se concedía en la sección Panorama Andaluz, el cual pasa a llamarse Premio Juan Antonio Bermúdez.

“El año pasado rendimos tributo póstumo con la concesión de un Giraldillo póstumo al alma máter de la sección Panorama Andaluz, Juan Antonio Bermúdez. Este año, tal y como nos comprometimos, el homenaje se extiende con la denominación del premio de la sección, que pasará a denominarse Premio Juan Antonio Bermúdez”, anunció Manuel Cristóbal. Un anuncio que propició aplausos entre el público –productores, cineastas, actores- que ocupaba la sala del ayuntamiento. “El jurado encargado de fallar el simbólico galardón estará integrado por la programadora y gestora cultural Sonia López, vinculada al Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla; el distribuidor y exhibidor Rogelio Delgado, director del Grupo Cineapolis, y la guionista, ensayista y periodista especializada en cine Marta Jiménez”, añaden desde la organización.

El Premio Puerta América, por su parte, servirá de “lanzamiento del cine europeo en los Oscar” pues reconocerá a aquellas películas europeas, de las diferentes secciones, que representen a su país “en la categoría de Oscar a la mejor película internacional”.

Además de estos nuevos premios, se presentan nuevas secciones: Esenciales, Rampa y Alumbramiento. La primera “destinada a aquellas películas que son icónicas, que merecen la pena ver por primera vez en sala o que merecen la pena revistar. Para inaugurar esa sección hemos elegido Solas, de Benito Zambrano”, declaró Manuel Cristóbal. En la segunda sección, Rampa, se busca “una nueva creación para nuevos directores”. Respecto de Alumbramiento, esta tratará de exhibir películas sin distribución en España. Por otra parte, se cuenta con la sección Special Screenings, donde “se presentan dos propuestas de factura local, la serie documental de TVE sobre Jesús Quintero, El loco, y Sin instrucciones, de Marina Seresesky, con Paco León el reparto y producida por La Pepa Films”. Además de la adaptación de la novela Culpa mía, de Mercedes Ron.

En cuanto a la Sección Oficial del SEFF, subrayamos: Who By Fire, de Philippe Lesage, Ma Vie Ma Gueule, de Sophie Fillières o Fario, de Lucie Prost. En Nuevas Olas, La búlgara Windless, de Pavel G. Vesnakov o La belle de Gaza, de Yolande Zauberman. En “la sección de la Academia Europea con opción al Premio Puerta América”, se encuentra la película que representa a España para competir en los Oscar, Segundo premio, de Isaki Lacuesta y Pol Gutiérrez.

Una edición "sólida" y con un cartel renovado

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, intervino en esta rueda de prensa y definió la próxima edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla con una palabra: “sólida”. “Un evento en Sevilla pero también de Sevilla. Un festival que queremos que sea abierto a la ciudad de Sevilla pero no incompatible con la gran relevancia internacional para la industria audiovisual”, añadió Sanz, quien detalló algunas cifras. “Van a estar representados 50 países, se van a poder disfrutar 200 proyecciones, en 18 salas de proyección, vamos a llevar el festival a más de 150 aulas. Calculamos que vamos a superar los 75000 espectadores”.

Pedro Cabañas ha sido el encargado de diseñar, tal como hiciera para la pasada edición, el logotipo y el cartel del Festival de Cine. Un encargo que ha supuesto un “reto” para el creador, pues había que mantener la esencia del pasado año, aunque innovando en la fórmula ideada. El resultado es una propuesta renovada, que continúa con la estética colorida y su inconfundible geometría –esos numerosos cuadrados-. Unos cuadrados que, según Cabañas, representan las diferentes salas de cine en las que se proyectarán las películas de este festival. Respecto del logotipo, este se ha modificado sutilmente para remarcar la vinculación del festival a Sevilla. “El uso de la minúscula en la E de Sevilla [en el logotipo] genera un ritmo y una forma” y “así nos apropiamos de la E –que corresponde a european- pero al colocarla tras una S mayúscula nos vuelve a evocar la ciudad de Sevilla”, explicó el artista.