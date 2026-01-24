Animación infantil hecha de retales

La ficha ** 'Frankie y los monstruos'. Animación, RU-Ale-Fra-Lux, 2025, 89 min. Dirección: Steve Hudson y Toby Genkel. Guion: Steve Hudson. Música: Nick Urata.

No es difícil imaginar a Guy Bass, autor de los libros ilustrados infantiles en los que se basa esta cinta de animación británica que dirigen Steve Hudson y Toby Genkel, asumiendo sin disimulo que la suya iba a ser una historia perfectamente cruzada entre el mito de Frankenstein y todas sus versiones cinematográficas, los diseños estilizados de Tim Burton, el catálogo de criaturas mestizas salidas de la saga Monstruos S.A. de Pixar y elementos de El hombre elefante de Lynch en colorida versión digital 3D para toda la familia.

Poco hay pues de original y sí mucho de cálculo (casi algorítmico) en esta Frankie y los monstruos que juega sus bazas en un pulcro acabado técnico, una animación dinámica, dos o tres números musicales mejorables y el diseño entrañable de sus criaturas salidas de experimentos de laboratorio fallidos enfrentadas contra su propia condición desechable a las hordas humanas que quieren exterminarlos o explotarlos como espectáculo de circo ambulante. No hay mucho más que rascar aquí aunque Julita se lo haya pasado bien.