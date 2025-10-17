Avanzar sin olvidar el pasado (que a veces sí fue mejor)

La ficha ****Concierto de apertura de curso de la Universidad de Sevilla. Programa: Obras de Ch. Avison, F. Manalt y F. Corselli. Violín y directora: Martyna Pastuszka. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Viernes, 17 de octubre. Aforo: Casi lleno.

Es lógico y loable que Ventura Rico, en nombre de la Orquesta Barroca de Sevilla, agradeciese a la Universidad de Sevilla el apoyo que le muestra con estos conciertos de inicio de curso. Pero ello no nos debe hacer olvidar que esa misma universidad, por medio del CICUS, liquidó sin más miramientos otras vías de colaboración con la OBS, como el Proyecto Atalaya o la Academia de Música Antigua que, con costes ridículos, favorecían unos resultados culturales más que notables. A ver si el muevo rector o rectora endereza lo que nunca debió torcerse.

Porque la rentabilidad cultural está a la vista para quienes asistieron al concierto (por cierto, decenas de asientos vacíos entre los invitados universitarios, con muchos aficionados de verdad que no pudieron acceder a entradas) y pudieron apreciar el nivel de excelencia de la OBS. A pesar de algunas irregularidades de afinación de Pastuszka en el arranque del quinto concierto de Avison, su maestría en el violín fue apabullante en todos los terrenos, desde el de las agilidades (espectaculares casi siempre, como en el arranque del sexto concierto de Avison o en las intrincadas dificultades técnicas de la sonata de Corselli), al de la articulación y del color y del fraseo lleno de sorpresivos contrastes dinámicos. También en los momentos más líricos, como el Largo andante de Manalt, de sonido denso y oscuro, fraseado con aura de misterio. Fueron muy bellos sus diálogos con Ruiz y Navarro, ambos impecables en la calidad y color de su sonido y en la fluidez de sus lineas.

La OBS la secundó con ese sonido rico y denso y su acendrada capacidad de respuesta y de contrastes, como en el final del primer conciero de Avison o en la propina de La Stravaganza de Vivaldi.