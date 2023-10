Relatos contra la simplificación

Los todólogos de guardia, no digamos ya políticos, tertulianos y usuarios airados de redes sociales, harían bien en acercarse sin prejuicios a los documentales del israelí Avi Mograbi (n.1956) para entender y explicar algo mejor los recientes y trágicos acontecimientos en la Franja de Gaza. Siempre crítico con la deriva político-militar de su país, el cineasta ha dedicado buena parte de su trayectoria a desgranar desde distintas perspectivas todo lo que allí viene sucediendo desde 1967 (La Guerra de los Seis Días) en títulos de obligado visionado como Agosto, un momento antes de la erupción, Avenge But One of My Two Eyes, Once I entered a garden, Z32 o Between fences.

El más reciente, Los primeros 54 años: breve manual para una ocupación militar (2021), disponible en Filmin, se nos antoja fundamental para recorrer los antecedentes y etapas que han llevado a la situación actual. Y Mograbi, israelí, no tiene dudas respecto a la responsabilidad primera y última de la deriva violenta y trágica de los acontecimientos. El cineasta se muestra aquí más irónico y pedagógico que nunca, nos interpela frontalmente e ilustra con testimonios de ex-soldados e imágenes de archivo esa paulatina invasión y conquista del territorio palestino, así como sus métodos expeditivos, en la base y el germen de una dinámica de acción-reacción que sirve siempre a los intereses colonizadores de los mismos. Eran 54 años de ocupación en 2021, son 56 ahora, y los que quedan. Entre la propaganda de ambos bandos, el relato parcial de los hechos y la proliferación de fake news, tal vez sean el cine y documentales como este los que mejor nos ayuden a entender.

En el otro lado del discurso, el antisemitismo también forma parte de los relatos justificadores y legitimadores de la violencia en Oriente Medio. A su historia a lo largo de los siglos le dedica Canal Arte una estupenda serie documental en cuatro capítulos que se remonta a la matanza de judíos en Alejandría en el año 38 o a su expulsión de España en el siglo XV para desembocar en nuestros días tras las secuelas del Holocausto.

La ejemplar cadena franco-alemana ha habilitado también estos días una etiqueta, Escalada del conflicto palestino-israelí, donde se agrupan documentales y piezas breves de producción reciente sobre asuntos como las nuevas alianzas en la región tras los Acuerdos de Abraham o la tensa situación en países y zonas limítrofes como Líbano, Siria y Cisjordania.

Miyazaki en pantalla grande y otros clásicos de culto

Tres interesantes ciclos discurren en paralelo a la cartelera comercial en Cinesur MK2 Nervión. El primero, que arranca hoy mismo, no podía ser más estimulante: preparando el inminente estreno (27 octubre) de su último y esperado largo, El niño y la garza, se podrán ver tanto en versión original subtitulada (en sesiones a las 20h.) como en versión doblada (en sesiones matinales) hasta cuatro títulos más del gran animador japonés Hayao Miyazaki hasta el 19 de noviembre. Tienen una oportunidad única de disfrutar en pantalla grande de Mi vecino Totoro, El castillo ambulante, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro.

Ya en marcha, el ciclo MK2 Classic prosigue con su buena costumbre de recuperar cada martes clásicos de todas las épocas en versión original. La semana que viene (día 24) le toca el turno a Grease (1978), uno de los musicales más populares de todos los tiempos que aún sigue ganando adeptos y fans gracias a una banda sonora inolvidable y al concurso de John Travolta y la recientemente fallecida Olivia Newton-John. Psicosis, El golpe, El ángel exterminador, West Side Story, Qué bello es vivir y Plácido serán los siguientes títulos.

Y para cuando finalice el ciclo Miyazaki, MK2 Cult ya anuncia El milagro de P. Tinto, El gran Lebowski o Love Actually.

Castillos sin salida y ritmos afro-cubanos

Para la semana entrante, y más concretamente para el lunes 23 de octubre, Cicus ofrece dos propuestas cinematográficas. Dentro del ciclo sobre las relaciones entre cine y literatura, la versión para televisión de El Castillo (1997) de Kafka dirigida por Michael Haneke nos trae (19:00h.) a Ulrich Muhe (Funny Games) en plena y frustrante búsqueda de un lugar y una identidad en la sociedad de su tiempo (cualquier tiempo) para hablarnos de la alienación del hombre moderno.

A las 21:30h, y dentro de las actividades paralelas del 26º Festival de Jazz, podrá verse el documental de Pavel Giroud y Juanma Villar Playing Lecuona (2015), un homenaje al gran compositor y pianista cubano Ernesto Lecuona (1895-1963) en el que participan artistas de la talla de Chucho Valdés, Michel Camilo, Gonzalo Rubalcaba, Omara Portuondo o Raimundo Amador fusionando las raíces afro-cubanas de su música con el jazz y el flamenco.

El estreno de la semana: ‘Los asesinos de la luna’

A los 80 años, Martin Scorsese ha sido elevado ya a los altares como el mejor cineasta del mundo (Coppola dixit). Con ‘Los asesinos de la luna’, aclamada casi unánimemente en Cannes, busca prolongar la leyenda con una nueva historia épica que busca en la violencia y el exterminio (indio) el germen y los cimientos de la nación norteamericana como modelo de sociedad capitalista. Leonardo Di Caprio y Robert De Niro vuelven a colaborar una vez más con el maestro.