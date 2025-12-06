Correcto exprimido del éxito sorpresa de 2023

La ficha *** Five Nights at Freddy’s 2. Terror, EE UU, 2025, 103 min. Dirección: Emma Tammi.Guion: Scott Cawthon, Seth Cuddeback, Emma Tammi. Música: The Newton Brothers. Fotografía: Lyn Moncrief. Intérpretes: Josh Hutcherson, Piper Rubio, Elizabeth Lait, Freddy Carter, Theodus Crane.

En 2023 la productora Blumhouse y la directora Emma Tammi convirtieron en un éxito de taquilla -costó 20 millones y recaudó 300- la adaptación del videojuego creado en 2014 por Scott Cawthon, en el que el vigilante nocturno con traumático pasado y problemático presente de una pizzería cerrada hace años, y que también carga con un oscuro pasado, ha de enfrentarse a los muñecos animatrónicos que cobran vida cada noche. De aquel éxito, esta segunda parte que en su final se abre a una tercera.

Nada aporta, pero tampoco resta, de aquel sorprendente -dada la desproporción entre el valor de la propuesta y el entusiasmo de la respuesta- éxito, pese a que se mantiene el equipo -guionistas, directora, actores- completo. Abby (Piper Rubio), Mike (Josh Hutcherson) y Vanessa (Elizabeth Lail) luchan con sus traumáticos pasados intentando construirse un presente normalizado. Como si lo lograran no habría segunda parte, una imprudente Abby, un espíritu vengativo, un equipo televisivo de investigadores de lo paranormal y la voluntad de explotar la siniestra fama de la pizzería liberará a los antiguos horrores.

La película es, en realidad, lo mismo que en ella se cuenta: el regreso a los escenarios y las criaturas de la primera, añadiéndoles otras nuevas y apretando un poco más los resortes del sobresalto y el susto de parque de atracciones, que no del terror cinematográfico, en una línea un poco más gore, siempre sin exceder los límites aceptables para los públicos más jóvenes.

Lo mejor, como en la anterior, son las criaturas creadas por la factoría del gran y siempre recordado Jim Henson que le vuelve a dar, como en la primera parte, un aire artesanal y analógico que se agradece en estos tiempos digitales de mayor perfección técnica pero menos encanto (aunque este sea horrendo).