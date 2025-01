"Nos gusta experimentar con diferentes ideas, aunque intentando siempre no salirnos del punto latino"

Hay veces en las que a uno le llama la atención el nombre que usan los músicos a los que va a entrevistar, y esta ha sido una de esas ocasiones. Recuerdo haber visto ya un concierto de Cosmic Wacho en el festival Alhambra Monkey Week, pero no me pregunté entonces qué sería ese wacho cósmico de su nombre. Así que consulté el diccionario de americanismos y comprobé que la palabra tiene seis acepciones que no tienen nada que ver unas con otras: un juego de niños, un plato de arroz con carne, una metáfora del corazón, también un reloj, algo lógico porque sin duda deriva de la palabra inglesa watch… “Pues mire, ya sabe usted más cosas que nosotros. En Argentina usan esa palabra como aquí la de illo, o quillo; wacho también allí significa huérfano y nos gustó esa idea de que somos como un huérfano cósmico. Le dimos muchas vueltas al nombre, porque era difícil encontrar uno que nos gustara; estuvimos más de una semana hablando antes de que saliera este y nos decidiésemos por él”. Quien me aclara el significado del nombre es Aless Domínguez, uno de los dos componentes de este dúo, mitad malagueño -por su parte-, mitad argentino -por parte de Franco Felici-, que estará en Sevilla dando un concierto el próximo viernes en el Fun Club.

Cosmic Wacho se encuentra atravesando el mejor momento de su carrera, culminando una extensa gira nacional con apariciones estelares en Andalucía, que comenzaron nada más regresar de otra anterior que les llevó por varias ciudades de México y Colombia; también estrenando el martes pasado dos vídeos en directo -respaldados por una banda- y, sobre todo, por haber sido elegidos para participar en la banda sonora del segundo episodio de una de las series de Netflix más seguidas en Estados Unidos y México, Bandidos, algo que les acerca al nivel de otras bandas como The Hives o Kasabian, que también se escuchan en la serie. “La productora nos contactó a través de Instagram y nos preguntó si queríamos que nuestra canción Sabe a tu nombre apareciese en una serie de Netflix. Y por nosotros, encantados, claro, era un sueño. Se pusieron en contacto con nuestro manager y justo hace una semana que empecé a ver la serie, solamente para escuchar el tema”, me dice Domínguez entre risas. Como supongo que su nombre se habrá lanzado con fuerza en esos dos países mencionados, productores de Bandidos, le pregunto si eso ha tenido algo que ver con que las dos últimas canciones que han lanzado a las plataformas de escucha, Bailando bonito y Mejor sin ti, hayan sido en colaboración con el cantante mejicano Tufic. “No. Esto ha sido porque cuando nos planteamos la gira por México, una de las cosas buenas que quisimos hacer fue contactar con artistas de allí. Uno de ellos fue Tufic, con el que mantuvimos muy buen rollo e hicimos esas dos colaboraciones. Aquello ocurrió en mayo y no tuvo nada que ver con aparecer en la serie. Pero, curiosamente, sí que tenemos muchísimos oyentes en México y Estados Unidos”.

Cosmic Wacho

Investigando un poco sobre los oyentes de Cosmic Wacho me llamó mucho la atención que dos canciones concretas, Caramelo, de su primer disco, y Botecito, del segundo, tienen en Spotify prácticamente dos millones de escuchas, una cantidad que multiplica por mucho a las de las demás. Domínguez no tiene muy clara la razón de ello. “No sé en realidad cómo funciona Spotify; supongo que tendrá algo que ver con los algoritmos y con que a alguien les habrá gustado y las ha metido en una playlist”. Sería cosa entonces, le indico entre risas, que siguieran el camino de esas dos canciones y se harían de oro. “La verdad es que el tema que queremos sacar en febrero va en la línea de Botecito. La de Bailando bonito que hemos hecho con Tufic también sigue un poco esa línea, aunque él se la lleva más a su propio terreno”. Botecito es el tema de mayor éxito de los doce que componen su segundo disco, Lo que dicen por ahí, editado en 2024, dos años después de aparecer el primero, de título homónimo. En el segundo disco se apreciaba que Cosmic Wacho no respetan los límites entre unos géneros y otros y la mística del folclore latino del principio la trasladaron a territorios urbanos, psicodélicos, electrónicos, con efluvios pop, destellos disco, ramalazos funkies y ecos ochenteros. Quizás el groove que desprenden las dos últimas canciones grabadas con Tufic nos den una idea del camino que van a seguir con el siguiente disco, que ya se encuentran grabando. “Está todo muy abierto. No nos gusta encasillarnos mucho en ningún estilo definido. Somos dos personas muy inquietas y nos gusta experimentar con diferentes ideas, aunque intentando siempre no salirnos del punto latino que tenemos. Partiendo de ritmos latinos, cumbia, vamos haciendo simplemente lo que nos va saliendo, sin límites. Por ejemplo, ahora estamos escuchando mucho city pop japonés y algunos de los temas que estamos haciendo van un poco por ese palo. La próxima canción que vamos a sacar, el 30 de enero, en colaboración con Caro Raro, con quien ya hicimos Fotomatón, se llamará Room Service y es de otro estilo que no tiene que ver con nada anterior de Cosmic Wacho. Pero nos gusta mucho”.

Cosmic Wacho es un proyecto de dos personas, y aunque en sus dos videos recientes aparezcan con una banda completa, al concierto del Fun Club solo vendrán ellos; Domínguez manejando las percusiones y los sintetizadores y Felici a la guitarra; las voces son cosa de ambos. En la segunda mitad de 2024 fue una de las bandas elegidas por la AIE para la gira AIEnRUTa-Artistas y desde entonces no han parado de dar conciertos. “AIE nos patrocinó los cuatro primeros conciertos, los demás han sido todos por gestión nuestra. La gira arrancó en septiembre, con la salida del disco Lo que dicen por ahí, y la mantendremos probablemente hasta noviembre de este año”. Toda una experiencia, sugiero. “Estamos bastante contentos, sí. Hemos visto como el proyecto ha ido creciendo poco a poco. Anteriormente no venía mucha gente a nuestros conciertos, pero ahora el público está respondiendo, llenando más las salas. Los dos últimos que hemos hecho, en Madrid y Valencia, se han petado y la gente se sabe las canciones y estaban ahí, cantándolas con nosotros, algo que nos alegró mucho”.

Cosmic Wacho

Los dos componentes de Cosmic Wacho, aun siendo argentino uno de ellos, se conocieron en Estepona. “Franco tenía un restaurante aquí, que lo ha cerrado hace muy poco, y yo fui un día a comer. Resultó que teníamos algunos amigos en común y empezamos a hablar. A él también le gustaba la música y, como se suele decir, una cosa llevó a la otra, y nos citamos en mi casa para tocar y cantar”. Solo se llevan dos años apenas de edad, porque Felici nació en 1985 y Domínguez en 1987, por lo que sus personalidades son también bastante afines y no tienen problemas a la hora de crear música; ninguno de ellos se considera el compositor principal ni pretende llevar siempre el agua a su molino. “Lo hacemos casi todo los dos juntos”, confirma Domínguez. “A veces Franco tiene una idea y viene con una base hecha a ver si me gusta. Normalmente sí que me interesa y seguimos adelante con ella, nos metemos en el estudio y empezamos a trabajar. Es verdad que nos hemos adaptado a algunas diferencias, pero siempre tenemos las cosas muy claras sobre si algo funciona o no lo hace. Como los dos queremos lo mismo, aunque vengamos de situaciones diferentes, compartimos una visión muy parecida y por eso nuestro workflow -ritmo de trabajo- es bastante ágil y fluye muy bien”.

Con tantos conciertos como están dando, están pasando muchísimas horas en el interior de un vehículo. Me intereso por conocer qué música escuchan en los viajes. “Últimamente estamos escuchando mucho city pop japonés como le dije, y también mucho jazz rock, música clásica, jazz, urban; además escuchamos mucho folk con Andy Schauf. Franco viene más del rock y yo soy un poco más indie, pero los dos nos recomendamos temas y en las cosas que escuchamos nos inspiramos mucho para hacer canciones también, por eso queríamos hacer algo de city pop, un estilo ajeno a nosotros, pero que suene a Cosmic Wacho”. Todavía no está lista para presentarla en directo, pero habrá muchas otras canciones para hacer las delicias de los que elijan ir a verlos al Fun Club en otra de esas noches en las que los amantes de conciertos que no dispongan del don de la ubicuidad van a tener difícil la elección del recinto al que acudir, porque Los Estanques van a estar también en la Sala X y Mujeres en Supra, la sala que antes se llamaba Fanatic. “Nosotros prometemos que la vamos a liar, porque tenemos muchas ganas de tocar aquí. Así que se venga toda Sevilla”.