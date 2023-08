Ella trabajó duro por su dinero

Ficha *** 'Love to love you, Donna Summer'. Documental, EEUU, 2023, 105 min. Dirección y guion: Roger Ross Williams, Brooklyn Sudano. Fotografía: Reggie Chelsom. Música: T. Griffin.

Co-dirigido por su hija Brooklyn Sudano para HBO, este documental sobre Donna Summer, la indiscutible ‘Reina de la Música Disco’ en los 70 y 80, vendedora de más de 150 millones de discos y ganadora de cinco Premios Grammy, viene a incidir en la mirada a la intimidad y las contradicciones del personaje desde el propio seno familiar, y también en la oportuna reivindicación de la artista, fallecida en 2012 con apenas 63 años, como icono fácilmente actualizable del empoderamiento y la conquista de derechos de la mujer después de una infancia de abusos, relaciones turbulentas y una lucha por la autonomía artística en una industria musical controlada por empresarios sin demasiados escrúpulos.

Con todo, LaDonna Adrian Gaines (1948-2012), también conocida como ‘La pantera de Boston’ o la ‘Primera Dama del amor’, emerge aquí como la joven negra de familia humilde y devota e inicios inciertos tocada por la suerte del lejano éxito europeo (Love to love you, baby) y un regreso estelar a Estados Unidos para convertirse en una auténtica superventas mundial (Last dance, Hot Stuff, Bad girls, She works hard for the money, On the radio) de la mano de artífices como Giorgio Moroder, Neil Bogart o su marido Bruce Sudano, responsables y creadores de una imagen y un sonido erotizados y un estilo discoquetero que hicieron de ella todo un fenómeno popular sin precedentes donde el personaje y la máscara estuvieron siempre al servicio del producto.

Son sus propias hijas las que intentan quitársela amablemente y con el pudor justo en esta enésima incursión en el baúl de unos recuerdos familiares marcados por la doble trayectoria del éxito profesional y las malas decisiones personales, muy generosa en material de archivo público, promocional e íntimo que revela a una Summer divertida y bastante más segura y autoconsciente de lo que podríamos imaginar, incluso en esos últimos días de reclusión y enfermedad después de que el inevitable cambio de los gustos y unas desafortunadas declaraciones contra la homosexualidad (hay que recordar que ella fue un auténtico icono de la comunidad gay) fruto de su abrazo final al fervor religioso, la pusieran en la picota y la apartaran de los focos que un día tuvo siempre encima.