Cultura saca pecho de su gestión durante estos dos años de mandato

Casi 5.000 actividades culturales en 225 municipios andaluces con 1.600.000 asistentes y el objetivo de “poner la cultura en el centro, porque es nuestro mayor valor y así debemos transmitirlo”. Así se expresó el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, durante una rueda de prensa ofrecida hoy para hacer un balance de su mandato, que cumple ahora dos años. En esta exposición –en la que también puso en valor los 282 proyectos culturales para los que se han invertido 10.200.000 millones de euros– estuvo arropado por prácticamente todos los representantes de las entidades que forman parte de esta rama.

Un encuentro en el que afirmó no temer una pérdida de las competencias y manifestó que no tiene “ninguna noticia” sobre que no vaya a seguir al frente de Cultura. Sí que hizo especial hincapié –prácticamente desde el comienzo del encuentro– en que sólo hablaría de Cultura “para que no haya equívocos y no se juegue al chascarrillo fácil de que este consejero sólo se ocupa del Turismo”. “Cuando conformas un equipo con estas personas y estas características, no estamos jugando a una liga menor”, señaló en relación a los directores presentes.

“Para nosotros es fundamental, porque de la Cultura dependen numerosos sectores como el terciario”, matizó y puso como ejemplo los servicios de viaje, transportes o venta de entradas. Por tanto, aseguró que trabajan con “potencia e interés” para garantizar un diálogo abierto con el sector.

Indicó que los objetivos iniciales de la consejería –los que plantearon hace dos años– fueron “descentralizar la Cultura” para llegar a todos los rincones, disciplinas artísticas, públicos y creadores. Para ello, enfatizó su apuesta por renovar las instituciones “para responder a las demandas de la sociedad”. Tratando de hacer más eficaces las instituciones y “simplificando los procesos administrativos”. Pero también, tratando de impulsar a los nuevos creadores. “Quisimos vincular la marca Andalucía con la Cultura” para convertirlos en "dos términos indisociables".

No pasó por alto la organización de grandes acontecimientos culturales. El desafío inicial era poner en marcha "programas" propios "de la Junta de Andalucía". Aquí recalcó la diferencia entre el patrocinio destinado para Turismo y para Cultura: “En ningún caso, los presupuestos de Cultura se dedican a otro fin que no sea la programación que desde todas las instituciones y direcciones se desarrollan. Gracias a los fondos en patrocinio y promoción que tenemos para el Turismo, podemos apoyar a la Cultura”. Conformando así “una gran sinergia” entre ambas ramas.