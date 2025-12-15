Dickens narra la historia más grande jamás contada

La ficha *** 'El rey de reyes'. Animación, Corea del Sur, 2025, 101 min. Dirección: Seong-ho Jang. Guion: Rob Edwards, Seong-ho Jang. Música: Kim Tae-seong.

En 1846 Charles Dickens escribió La vida de Nuestro Señor inspirándose sobre todo en el evangelio de San Lucas, una pequeña obra de carácter estrictamente privado que debía servir para instruir cordialmente a sus hijos en la fe cristiana. Cordial tiene su sentido más riguroso: que tiene la virtud de fortalecer el corazón, afectuoso, de corazón. El fustigador implacable de las instituciones clericales o filantrópicas que maltrataban a los más indefensos, marginados y vulnerables, el caricaturista ferozmente divertido de la hipocresía religiosa, era un hombre profundamente religioso que cargaba con sus humanas contradicciones, pero nunca se puso como ejemplo moral. Por eso en este librito decía a sus hijos: “Es de cristianos ser amable, misericordioso, perdonar y conservar todas estas virtudes en la serenidad de nuestros corazones; nunca jactarnos de ellas, de nuestras oraciones o de nuestro amor a Dios, sino siempre mostrar que le amamos intentando humildemente hacer en todo el bien”. Nunca quiso editar este librito e incluso prohibió que se publicara mientras sus hijos vivieran.

Ahora el guionista y productor estadounidense Rob Edwards, muy ligado a la Disney (Tiana y el sapo, El planeta del tesoro), y el guionista y director surcoreano especializado en animación Seong-ho Jang han convertido a Dickens y su familia en protagonistas de esta película en la que el gran escritor relata a su hijo -más dado a las aventuras artúricas que a los relatos evangélicos, y algo alejado de él por la intensa vida del escritor- la vida de Cristo de la forma que pueda ser más atractiva para un niño, sin falsear, por supuesto, los hechos. Así, en un muy buen juego de guión, lugares y tiempos -la casa de Dickens en el Londres victoriano y la Galilea y Judea del siglo I- se entrecruzan haciendo que el pequeño viva como una experiencia real la vida de Cristo.

Una factura clásica de animación tradicional con muy buena factura artesanal, en la que han trabajado los animadores españoles Óscar Carballo y Carlos Terroso, se ve realzada en la versión original por el extraordinario repertorio de actores que se han sumado a este proyecto que se integra en el revival estadounidense de cine religioso a cargo de pequeñas productoras independientes, en este caso en coproducción con Corea del Sur: Kenneth Branagh es Dickens, Uma Thurman es Catherine Dickens, Roman Griffin Davis es Walter Dickens, Oscar Isaac es Jesús, Forrest Whitaker es Pedro, Mark Hamill es Herodes, Pierce Brosnan es Pilatos, Ben Kingsley es Caifás... El prestigio de sus nombres y sus magníficas interpretaciones han sido un factor clave -posible revival religioso aparte- en el enorme éxito de esta más que estimable película.