El documental sobre Jesús López Cobos se proyecta este lunes en Sevilla

El director de orquesta Jesús López Cobos, fallecido en marzo de 2018, tiene ya "por fin" un documental con el que se homenajea su trayectoria. La obra, titulada Música en las manos y dirigida y escrita por Cristina Otero, se proyecta este lunes a las 20:00 en Cinesur Nervión Plaza.

"Conocí a López Cobos en 2011 casualmente y cuando supe más me pareció increíble que todavía no se hubiera hecho nada sobre él", explica la guionista y directora del documental, fruto de "horas y horas de conversaciones" con López Cobos, pero no sólo: Plácido Domingo, Arabella Steinbacher, Mihoko Fujimura, miembros de la Orquesta Sinfonica de Castilla y León y distintos miembros de su familia, entre otras voces, también participan en la película-homenaje sobre este "conocedor y enamorado de la música", como lo define Cristina Otero.

En Música en las manos aparecen obras de Beethoven, Mozart, Bruckner, Falla, Gounod y Poulenc, algunas de las favoritas de López Cobos. El documental, asegura su directora y guionista, resultará "divertido por momentos" y sobre todo "emotivo" para quienes "aman la música". "Porque el espectador –asegura Otero– cruza la puerta para ver la vida del maestro, sus pensamientos y cómo disfrutaba haciendo lo que mejor sabía hacer".