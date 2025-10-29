El escritor José Antonio Francés presenta su última novela en el cementerio de Sevilla, en la víspera de los Difuntos

El escritor sevillano José Antonio Francés presenta este jueves 30 de octubre en el cementerio de San Fernando de Sevilla su última novela La familia Estrambote y el juego in-verso, publicada por la editorial Vicens Vives. La cita es a las seis de la tarde.

El lugar elegido para presentar la novela responde, según el autor, a “un acto sumamente respetuoso en el que se quiere poner de manifiesto la dimensión cultural y literaria que siempre han tenido los cementerios”. En palabras de Francés, "este sencillo acto quiere ir en contra de esa falsa idea de que los camposantos son sitios sombríos, de espaldas a la sociedad, y ajenos a la vida y la cultura. Al contrario, los cementerios son un reflejo de la historia de una ciudad y el lugar donde recordar a los que nos han dejado, y rendir honores a aquellos que nos han hecho más grandes”.

La novela La familia Estrambote y el juego in-verso guarda una estrecha relación con los cementerios, donde se desarrolla la parte final de la historia. A pesar de las apariencias, se trata de una novela de humor protagonizada por una singular familia de marqueses venidos a menos, que hablan en verso, por una tradición ancestral.

La última novela 'La familia Estrambote y el juego in-verso' / M.G.

La familia atraviesa una difícil situación económica y se ve abocada a recuperar un supuesto tesoro de sus antepasados. Ahí se cuela Gustavo, un joven estudiante enamorado de la hija mayor de los Estrambote que, por ayudar a la familia de la joven, se verá envuelto en una catarata de situaciones absurdas y rocambolescas. Con una ambientación gótica y grandes dosis de humor, la novela cuenta las andanzas y desventuras de los dos jóvenes en una noche tormentosa y romántica que habrá de llevarlos hasta el Panteón de los Estrambote.

La mezcla de personajes entrañables y estrafalarios, con diálogos en verso y situaciones delirantes, da como resultado una novela divertidísima donde la poesía y el amor romántico acaban triunfando.

Como parte de la novela, la editorial Vicens Vives ofrece a los lectores en su web dos juegos literarios para crear infinitos poemas en el aula: Dadá Poem. Este juguete está compuesto por unos anexos de versos recortables con los que pueden formarse poemas con métrica y rima de manera muy rápida y sencilla, de tal modo que cualquier joven puede crear un soneto, o una canción de rap, en unos minutos. Este juego fue premiado en 2024 por la Fundación Lara dentro en su concurso para docentes “Enseñamos a Leer”, por su creatividad y valor didáctico.

El escritor sevillano, que imparte clases de lengua en el colegio Buen Pastor de Nervión desde hace diez años, cuenta con una amplia obra a sus espaldas, con más de 20 títulos publicados en los más importantes sellos de literatura juvenil en España. Este mismo año ha sacado a la luz otra novela juvenil en Vicens Vives, Los Piltrafas, con una pandilla disfuncional de adolescentes que se ven obligados a resolver el misterioso robo de unos móviles en un instituto.

Los libros de Francés tienen el humor como hilo conductor. En 2024 el autor saltó a los medios con la publicación de una gramática humorística de la lengua española (Ríete de la Lengua) explicada con 500 chistes, y ha colaborado con Canal Sur Televisión en esta divulgación de la lengua desde el humor. En 2023, Francés fue ganador del premio Alandar de novela juvenil con la novela Dos más dos y otros grandes enigmas de mi adolescencia (Edelvives), con la historia tragicómica de un chico en una crisis adolescente. Actualmente, prepara otros proyectos con Vicens Vives de tono humorístico y dirigidos al público juvenil.