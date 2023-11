F. Javier Gutiérrez vuelve a las raíces con ‘La espera’

En febrero de 2017, en una entrevista concedida a este periódico cuando el cineasta promocionaba Rings, el cordobés F. Javier Gutiérrez mostraba su determinación de alternar el trabajo en Hollywood y la colaboración con los grandes estudios con películas más artesanales grabadas en España. Desveló entonces que mantenía conversaciones con Antonio Pérez, el productor que había respaldado aquel asombroso debut de 3 días, para un proyecto que supondría su vuelta a casa. "A mí me encantaría que saliera eso", expresaba al periodista. "No sabe cómo echo de menos rodar aquí".

Se le recuerda a Gutiérrez (Córdoba, 1973) esa declaración en su visita al Festival de Sevilla, donde presenta La espera, un áspero thriller que coquetea con lo fantástico y que su autor ubica en el campo andaluz en los años 70. Una aventura para la que se junta con dos viejos aliados: el productor Antonio Pérez y el protagonista de 3 días, Víctor Clavijo. "En 2017, cuando dije eso", apunta Gutiérrez, "aún no estaba armada esta historia pero ya albergaba la idea de hacer algo en la sierra andaluza. Tenía otro proyecto más ambicioso a nivel de presupuesto y que no conseguía financiar en España. La espera era más modesta, pero de todos modos ha costado ponerla en pie: que se apueste por el género fantástico aquí cuesta mucho".

El guionista y director plasma el viaje al abismo de Eladio, el guardés de una finca que, cansado de la precariedad y la miseria, aceptará un soborno en la organización de una cacería. Al hombre le espera una suerte tan árida como la tierra en la que trabaja. Clavijo (Algeciras, 1973) ha definido el filme como un cruce entre Miguel Delibes y Stephen King, por la impotencia de los desheredados frente a los que mandan, que tan bien plasmó Los santos inocentes, y la puerta abierta a lo sobrenatural. Una lectura que suscribe Gutiérrez, cuya educación sentimental se reparte a un lado y a otro del océano. "Como autor tengo una mezcla de sensibilidades por haber crecido viendo a Saura y a Camus, y cine americano al mismo tiempo. En esta película está eso, pero también la huella de haber crecido en Andalucía en los años 70, en estos pueblos y estos parajes, en un tiempo en el que el país empezaba a abrirse a otras cosas pero pesaba mucho la tradición. Hay muchas cosas de esa sierra, de ese mundo, que me impactaron cuando era chico. Quería abordar con respeto y cariño toda la tradición. La figura del guardés, por ejemplo, que está muy poco tratada en nuestro cine. Pero es verdad que la historia tiene un motor de dolor, de violencia y de oscuridad que de alguna manera dialoga con el sitio en que rodamos".

Entre otros aspectos, La espera retrata una masculinidad que parece más cómoda en la disputa y la sangre que en la expresión de los afectos, como le ocurre al personaje de Víctor Clavijo, entregado a un papel que debería reportarle una nominación al Goya. "Era como una olla a presión, no podía enseñar nada pero debía conseguir que el público advirtiera la angustia de ese hombre. Y para que el espectador sintiera eso, el actor tiene que sentirlo también. Generar ese estado de ánimo en una toma y otra fue agotador. El otro día, en un coloquio en Madrid, me preguntaron cómo fue meterme en esa oscuridad, y entonces comprendí la mella que me dejó este trabajo", dice sobre un personaje que sólo sonríe tímidamente en la primera secuencia y al que después arrastran el rencor y la desesperación. "Me costó recuperar la alegría una semana", revela el algecireño.

A pesar de que han transcurrido 15 años desde el rodaje de 3 días, Gutiérrez y Clavijo sentían "que no había pasado el tiempo, que habíamos rodado casi antes de ayer. Ayuda que físicamente no hemos cambiado mucho, que si acaso andamos más cansados", bromea el actor. "En nuestra primera vez tuvimos un gran entendimiento, pero ahora ha jugado a nuestro favor la confianza que hay entre nosotros, el contacto que hemos mantenido. Yo ya sabía qué director es él, igual que él es consciente del actor que soy yo. Él intuye qué puede exigirme sin que yo me bloquee. Si no me conociera, a lo mejor no se atrevía a pedirme más", argumenta el intérprete, que ha terminado de grabar la serie El marqués, otro viaje a la Andalucía más oscura y recreación del crimen de Los Galindos.

La espera se estrenará en los cines el 15 de diciembre, tras su paso por festivales como el de Sitges, Austin y Oldenburg. En Isla Calavera, el certamen canario, Gutiérrez reivindicó al subir a recoger un premio que "el fantástico es cine con mayúsculas. Cuando me fui a EE UU era porque me costaba encontrar apoyo para propuestas de género, algo que en Hollywood se respeta. Ahí está ese Oscar a Jordan Peele por una película de terror como Déjame salir, o nos podríamos remontar al año de El silencio de los corderos, que arrasó en los Oscar", enumera el realizador. "En España hay una especie de complejo que valora el drama y el cine social, pero que considera inferior los proyectos que no entran en estas categorías. Es una paradoja, porque los cineastas que se dedican al fantástico en España son venerados fuera. No es un problema que tenga yo únicamente: otros compañeros, en Sitges y en Isla Calavera, me dicen lo mismo, que salvo alguna plataforma que puede interesarse cuesta mucho levantar en España un proyecto de este tipo. Habría que dar un toque de atención a las instituciones", afirma Gutiérrez, que, de nuevo, preguntado por sus planes de futuro, baraja historias a un lado y a otro del charco.