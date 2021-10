La Feria del Libro de Sevilla y la vida que esconde cada página

La Feria del Libro de Sevilla (FLS) ha hecho público un avance de programación con una selección de autores confirmados para su próxima edición, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre en la Plaza Nueva. Nombres entre los que destacan Julia Navarro, cuya reciente novela De ninguna parte ha supuesto un nuevo acontecimiento literario para millones de lectores; Felipe Benítez Reyes, Premio Nacional de Literatura que situaba La conspiración de los conspiranoicos en plena pandemia; María Folguera, dramaturga y escritora que este año se ha adentrado en la no ficción con Hermana. (Placer); Félix J. Palma, quien cosechó elogios de crítica y público con El abrazo del monstruo; Sara Mesa, que ha recibido este año el Premio de los Libreros por su obra Un amor; Jesús Carrasco, que en Llévame a casa aborda la responsabilidad filial; y Elvira Navarro, Premio Andalucía de la Crítica con La isla de los conejos.

Asimismo, la FLS ha confirmado la presencia de Hipólito G. Navarro, Daniel Ruiz, Irene Reyes-Noguerol, Andrés Amorós, Salvador Gutiérrez Solís, Beatriz Rodríguez, Eduardo Jordá y Eliacer Cansino. Escritores diversos, todos de reconocido prestigio, que formarán parte de la programación de esta edición 2021 con actividades de distinta naturaleza, y que representan apenas un adelanto de la nómina completa de invitados que se darán cita con el público asistente al evento. Un programa de actividades que en gran medida posibilitarán los patrocinadores de la Feria del Libro de Sevilla y en el que, sin dejar de lado los actos de firmas, se apostará por el encuentro y el diálogo —presencial— entre autores y autoras.

Junto con este anuncio, la FLS ha hecho público el cartel de este año, una obra de la ilustradora Neus Caamaño (Terradelles, 1984). Sobre su inspiración y el proceso creativo, Caamaño ha apuntado que "para todo ilustrador, trabajar alrededor de la temática del libro y la lectura es un placer, porque nos conecta con una parte esencial del propio proceso de ilustrar. El lema de esta edición, Una vida en cada página, me ha hecho evocar más aún ese proceso, el de dejarse empapar por las historias, que no es otra cosa que convivir con ellas, buscándolas entre las páginas, haciéndolas salir hacia fuera para construir (y deconstruir) significados, caminos, identidades y todo ese sinfín de opciones que la lectura nos regala". Para la artista catalana asentada en Sevilla, "lo fundamental es que en un libro cabe todo y aún queda espacio. Además, el libro como objeto o imagen posee algo muy sugerente que hace que jugar con sus formas sea siempre gratificante, tanto a nivel estético como simbólico". Neus Caamaño desarrolla su trabajo principalmente en los ámbitos de la ilustración publicitaria y el libro-álbum, complementándolos con la impartición de talleres destinados al público infantil. Algunos de sus títulos han sido reconocidos con el Premio Cuatrogatos, la selección OEPLI (Por una manzana, Tres Tigres Tristes) o el tercer premio en la categoría de libro mejor editado del Ministerio de Cultura (Black & Tan, un viaje ilustrado a los orígenes del jazz, Avenauta, con Miguel Calero). Su obra ha sido seleccionada y expuesta en festivales y certámenes como Iberoamérica Ilustra (FIL Guadalajara y Fundación SM), el Encontro Internacional de Ilustração de S. João da Madeira o el CICLA Illustration Exhibition of Chen Bochui Award, dentro de la Feria del Libro de Shanghái. De forma reciente ha ilustrado títulos como Obras completas (y otros cuentos) de Augusto Monterroso (Avenauta, 2021), Una pequeña semilla (Akiara Books, 2020) y Hola, mañana (A buen paso, 2019), ambos con texto de Mar Benegas, y Si’ahl.

Finalmente, la Feria del Libro de Sevilla cerraba ayer jueves 30 de septiembre el plazo de solicitud de expositores para este evento. Durante los doce días que dura y regresando al tan esperado formato presencial, tendrán su espacio en la Plaza Nueva diversas librerías, editoriales, organizaciones representativas del sector e instituciones, entre las que se hallarán representadas el Ayuntamiento de Sevilla —a través del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, ICAS—, la Diputación de Sevilla, la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Universidad de Sevilla.