Mapa de la edición en Andalucía

La Feria del Libro de Tomares, la gran primera cita del año dedicada a la literatura del calendario nacional, un encuentro que se celebra hasta este domingo, supone la oportunidad para repasar con los editores andaluces que paran estos días en la localidad sevillana las novedades por las que han apostado en los últimos meses. Aquí va un repaso de los senderos por los que avanzan las últimas publicaciones.

El Paseo Editorial. Gonzalo Gragera destaca entre los últimos lanzamientos del sello La pasión francesa, de Juan Villegas, un libro en el que el autor onubense (San Juan del Puerto, 1964), profesor de Francés en el IES La Arboleda de Lepe, plasma "la fascinación que la cultura francófona ha sentido siempre por la cultura española, y en particular por la Semana Santa de Sevilla". Un inventario de escritores, poetas, periodistas, fotógrafos o pintores, una nómina de creadores que va de Théophile Gautier a Gustave Doré o Brassaï y que abarca desde los primeros signos del turismo moderno hasta bien entrado el siglo XX. Entre las novedades de la editorial también se encuentra Los diablos enamorados. Introducciones a la literatura erótica, de Apollinaire, que se publica por primera vez en España y en la que el creador de Caligramas y Las once mil vergas dispone una guía por la que aparecen el marqués de Sade, Francisco Delicado y La Lozana andaluza, Casanova o Choderlos de Laclos. Además, Gragera también selecciona de entre las incorporaciones al catálogo de El Paseo Toto Estirado. Notas e imágenes de un poeta confuso, un homenaje a este pintor y "autor destacado de la Sevilla underground", una propuesta híbrida que no quiere ser catálogo ni biografía, llena de "anécdotas divertidísimas", que ve la luz coeditado por Serie Gong.

Ediciones en Huida. En el expositor que comparte con Maclein y Parker en la Feria del Libro de Tomares, Martín Lucía se deshace en elogios ante Memoria del llanto, una novela en la que la granadina Pura Sánchez, investigadora de "la represión que sufrieron las mujeres durante la dictadura franquista", regresa a los años de la Guerra Civil con personajes anóminos y otros que recordarán a figuras reales. "Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia", advierte la contraportada. El editor reivindica también la profundidad que respira la poesía de Pablo Bujalance en Los relojes de río, una obra en la que el escritor y periodista extrae de las leyes sobre el tiempo un inesperado lirismo; y el modo en que Juan Antonio Molina denuncia en otro poemario, La muerte de Voltaire, "una sociedad como la actual, que cada vez reflexiona menos y está más desinformada". Casi una década después de que En Huida recogiera en Ha llegao la mañana la poesía inédita de Juan Manuel Flores Talavera, la editorial ha apostado este curso por la obra de su hijo, Juan Manuel Flores Batista, en el libro Mi escoba y yo, una selección de coplillas "muy flamencas, a pie de calle", opina el editor, y lo suscriben los versos del poeta: "Mi barrio es un beso inmenso / que no nos cabe en la boca/ por eso besamos tanto / porque los besos nos sobran".

Renacimiento. Christina Linares celebra el regreso de Mercedes de Pablos a la narrativa con El ángel de la paz y otros relatos, que publica Espuela de Plata. "Desde que publicamos en 2011 Ajuste de cuentos teníamos ganas de volver a contar con ella", dice la editora, "porque Mercedes, aparte de reputada periodista, gestora cultural y política es una inmensa contadora de historias (que no cuentista) y El ángel de la paz es buena prueba de ello". De Pablos presenta su nuevo libro este viernes a las 17:00, dentro de la programación de la feria, en una jornada en la que otro autor de la casa, Javier Salvago, firmará ejemplares de La matanza de Collejas, que Linares define como "la primera incursión del poeta y mítico guionista en la narrativa (policiaca) con una divertida y magistral novela con adulterio, asesinatos y fantasmas de ingredientes principales de la trama". Visitar el expositor de Renacimiento brinda la oportunidad también de reencontrarse con esas autoras históricas como María Teresa León, Elena Fortún o Clara Campoamor, cuyas voces resuenan en el espléndido catálogo de la editorial.

Extravertida Editorial. Jaime Romero Ruiz de Castro señala entre las novedades Casa dividida de Antonio López-Peláez, el tercer libro del autor y una historia que "transcurre en Belfast y en la que pesa el conflicto posbélico, esa paz tensa de una sociedad fracturada en dos, una crispación que se puede extrapolar a otros lugares. Aquí el contexto religioso y político afecta a las relaciones entre los personajes", analiza el editor. En Mal de muchos, otro de los lanzamientos recientes, una obra del antropólogo Ignacio Alcalde Sánchez en la que también están presentes "los mitos y la religión", la suspicacia se propaga por un pueblo "en el que se instala el señorito. Éste tendrá miedo de lo que pueden hacerle los habitantes y los otros recelarán de la modernidad que trae el recién llegado", resume Romero, que también destaca de los últimos fondos de Extravertida En el río trenzado, una ambiciosa novela de Reyes García-Doncel que retrata "cuatro vidas distintas de la misma protagonista", Ana, la demostración de que toda realidad esconde mundos paralelos.

Fundación José Manuel Lara. El editor Ignacio F. Garmendia sostiene que "más allá de la admirable figura a la que rinde homenaje [Antonio de Nebrija]" y de "la ocasión o la oportunidad" delquinto centenario de su muerte, El sueño del gramático de Eva Díaz Pérez "es una excelente novela. Lo es por el talento con el que la autora combina, como de costumbre, la verdad y la ficción, el rigor de la documentación y la libertad narrativa, la verosimilitud de la reconstrucción histórica y la atención a los pequeños detalles". Además, Garmendia resalta de esta novela, que su autora presenta el sábado a las 18:45 en la Feria del Libro de Tomares, "la originalidad de la perspectiva, que tiene mucho que ver con la caracterización del personaje coprotagonista, Francisca, la hija de Nebrija, tan relevante como su padre en la trama del relato". También influyen en el resultado final "la calidad de la escritura y el discurso de fondo, que en una época tan poco atenta a las enseñanzas del pasado invita a valorar el gran legado del humanismo y a seguir librando la batalla contra la barbarie".

Libros de la Herida. José María Gómez Valero destaca uno de los títulos de la colección Vivezas, la línea en la que reivindican el valor de la poesía popular, La puerta entorná, de Joaquín López Bustamante, un libro de "letras que combinan la tradición con lo contemporáneo", que se acercan "con hondura y gracia flamenca" a los misterios del amar y el vivir. "Tanta ida y tanta vuelta, / tantos ires y venires, son fatiguitas y penas". Cuenta con prólogos de Antonio Ortega y de Miguel Poveda, que asegura haber "vuelto a creer en la belleza" tras la lectura.

Barrett. El músico y poeta Fernando Mansilla murió en junio de 2019, pero su figura se echa de menos todavía en la ciudad que lo acogió, Sevilla. Barrett recupera ahora su obra cumbre, Canijo, la novela de culto que en su momento editó El Rancho Editorial, retrato de la Sevilla lumpen de los 80 y muestra del talento prodigioso de su autor. "Nos daba pena que un libro así no se conociera como merece en el resto de España. Le teníamos mucho cariño y nos emociona mucho publicarlo", afirma Zacarías Lara, de Barrett. Además, el editor expresa su ilusión porque la cantante Julieta Venegas haya aceptado ser la editora invitada del sello de este año, con la misma fórmula con que Sabina Urraca destapó el fenómeno de Panza de burro de Andrea Abreu. La mexicana ha elegido Acá Todavía, de Romina Paula, una novela que saldrá en abril y que "con un lenguaje muy porteño" se acerca a las relaciones de pareja y a la pérdida.

Maclein y Parker. Antonio Abad define una de las últimas novedades de su editorial, Formas de disparar un arma, de María Morales Mora, como "la historia de una niña que crece con la firme convicción de que los libros pueden salvarte la vida. Esa niña se transformará en una mujer consciente de que las palabras, usadas con la precisión de un francotirador, pueden mover el mundo, desde lo más íntimo hasta lo más lejano. Es la novela de una escritora que reconoce la herramienta tan poderosa que resulta de la literatura", comenta el editor.

Dieci6. La editorial promovida por Alejandro Marín y Fernando Peña empezó su andadura con La noche divide el día, de Mario Blázquez, y ahora vuelve a acoger al mismo autor en su catálogo con Conocer el suelo. "Aquel libro primero eran relatos, y éste es una novela", explica Marín, fascinado con la voz que gasta el narrador. "Un hombre cuenta la historia de su hermana, las dificultades que se va encontrando en su dedicación a la danza. Esa voz te da retazos del personaje, y el resto tienes que construirlo tú. A veces, ese narrador habla incluso de esa hermana como si fuera una desconocida. Es una obra muy ambiciosa, muy inteligente", prosigue el editor, "en la que se nota que Mario ha estudiado cine y fotografía: las imágenes que crea son muy impactantes, muy bellas".

Cazador de ratas. Ángel Vela es autor de la editorial –su libro Donde el perdón no llega está cerca de la cuarta edición–, pero también colabora con ella y estos días atiende al público en la caseta de Cazador de Ratas en Tomares. Entre las novedades, Vela presume del fichaje de Sandra Becerril, una de las mejores autoras de terror de México, "guionista de HBO, que ha trabajado con Stephen King" y que aparece en España con La soledad de los pájaros. En el sello gaditano agradecen también la fidelidad de Elia Barceló, "que más allá de las exitosas novelas negras que saca con Roca también cuenta con nosotros", y que entre las propuestas que ha dado a Cazador –un ensayo sobre Cortázar entre ellas– tiene El mundo de Yarek, una antigua novela que la alicantina ha revisitado y en la que a través de la peripecia de un especialista en vida alienígena confinado en un planeta solitario y estéril trata temas como "la responsabilidad moral, la soledad del individuo, la necesidad de encontrar el sentido de la vida" y "esa construcción que llamamos realidad".