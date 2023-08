Tomatito, Eva Yerbabuena y Estrella Morente protagonizan la X edición del Flamenco On Fire

Manteniendo la filosofía de servir de motor creativo y escaparate de las distintas estéticas que conviven en el flamenco y el objetivo recuperar el nombre y la obra del navarro Agustín Castellón Campos ‘Sabicas’, el Festival Flamenco On Fire celebra ya su décima edición consolidándose como una de las citas jondas más esperadas y originales del período estival.

Así, tras el éxito de los conciertos previos de David Lagos y Farruquito, que tuvieron lugar en las ciudades de Viana y Tudela, el On Fire ha llegado estos días a Pamplona para “conquistar el Norte”, como declaraba a este diario su director, Arturo Fernández, y llenar de flamenco las calles, los balcones, los teatros y las salas de la capital pamplonica con una quincena de espectáculos y propuestas que incluyen recitales, conferencias, proyecciones o actividades infantiles.

En este sentido, desde el balcón del Palacio de Navarra la sonanta del sevillano Manolo Franco, el primer Giraldillo al Toque en la Bienal de Flamenco, ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida a un año dedicado a la Alzapúa, una característica técnica del toque flamenco que emplea el pulgar para golpear las cuerdas y que sirve para recordar al maestro Sabicas y rendir pleitesía a la guitarra flamenca.

Así, con la emoción y la ilusión que supone encarar la que es seguramente la edición más ambiciosa desde su creación en 2013, los pamplonicas y aficionados que acuden cada agosto a la ciudad abarrotaron los jardines para disfrutar de este intimista concierto inaugural que daba paso este miércoles al primero de los Grandes conciertos del auditorio Baluarte: el estreno mundial de Una historia del cantaor flamenco, un personal homenaje a Manolo Caracol por el 50 aniversario de su muerte que contó con el cante de Vicente Soto ‘Sordera’, Antonio Reyes y Rosario La Tremendita, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Navarra, dirigida por el maestro Oliver Díaz, y la dirección artística de David Lagos.

Como explica Fernández, la propuesta, que revisita “uno de los legados más poderosos del patrimonio flamenco” y arrancó los aplausos de un público entusiasmado, es una de las producciones propias del On Fire junto a Alzapúa, una apuesta que da cabida a los jóvenes guitarristas Alejandro Hurtado, David de Arahal, José del Tomate y Víctor Franco, bajo la dirección del lebrijano Rycardo Moreno, y que se podrá ver el sábado.

Junto a ellos, pasarán por este espacio este jueves Tomatito con Viviré, un concierto en el que estará acompañado con el cante de Duquende y Guadiana; a él le seguirá mañana 25 la bailaora Eva Yerbabuena y Juan Kruz con Re-fracción (desde mis ojos), que estrenó en la pasada Bienal de Flamenco de Sevilla, y finalmente el espectáculo Desde la cuna, con el que Estrella Morente pondrá el broche al festival el domingo.

Más allá de estos grandes espectáculos, el On Fire cuenta con un amplio y diverso programa para todos los públicos que incluye el ciclo fronterizo Escenario Siglo XXI, donde se reúne lo más heterodoxo de Flamenco On Fire. Por aquí, además de Soleá Morente, que presentó este miércoles su último álbum Aurora y Enrique, dedicado a sus padres, pasará el viernes 25 el grupo granadino de flamenco y electrónica La Plazuela con su Roneo Funk Club, para el que ya han colgado el sold out. Tras ellos, llegará el domingo el artista jerezano Tomasito con Agustisimísimo donde celebrará lo desenfadado de sus bulerías y rumbas.

Después del parón de la pandemia, regresa también este año el ciclo Nocturno del Hotel Tres Reyes, una suerte de tablao al que se subirán este jueves Miguel Vargas y Juan Vargas, La Kaíta y Guadiana; los bailaores Iván Vargas y Nazaret Reyes (el viernes 25) y Belén López (sábado) y el cante festivo de Cancanilla de Málaga, El Yeye de Cádiz, Enrique Pantoja y Rafael Rodríguez ‘El Cabeza’, a la guitarra, como colofón, el domingo.

Por supuesto, para conmemorar esta década no podía faltar el tradicional ciclo en los balcones en el que participarán artistas como Guadiana y Jesús Carbonell, Antonio Reyes y Nono Reyes, Vicente Soto ‘Sordera’ y Vicente Santiago, Tomatito, Luis El Zambo y Miguel Salado, Potito y José El Tomate, La Kaíta y Juan Vargas, Segundo Falcón y Paco Jarana, Fernanda Peña y Rycardo Moreno, Pepe Habichuela o José Luis Montón y Sandra Carrasco, entre otros.

Igualmente, entre las actividades paralelas, el programa cuenta con las jornadas Eterno Sabicas, en las que intervendrán investigadores y profesionales de lo jondo, así como el On Fire cine, con documentales y coloquios en torno a las cintas Válgame Dios, qué alegría tiene esta gente, que fatigas tengo yo. Flamenco de Raíz, Silencio y Menese, de la directora Remedios Malvárez, El rayo que no cesa: Juan Moneo ‘El Torta’ o La búsqueda: Paco de Lucía. Por último, como viene siendo habitual, el flamenco se acercará a los más pequeños esta vez con los talleres del bailaor Iván Vargas.