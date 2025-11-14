DIRECTO
Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025
Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE

Bad Bunny se confirma como el artista latino del año levantando 5 de los 12 premios a los que optaba, las mismas estatuillas que recibieron Ca7riel & Paco Amoroso.

Alejandro Sanz sorprende arrebatándole el de Mejor Grabación por 'Palmeras en el jardín'.

14 de noviembre 2025 - 10:25

El cantante puertorriqueño Bad Bunny agrandó este jueves su leyenda al obtener por primera vez en su carrera el Latin Grammy a álbum del año por DeBÍ TiRAR MáS FOToS, en una ceremonia en la que Karol G ganó el premio a canción del año y el español Alejandro Sanz sorprendió al llevarse uno de los galardones de las categorías generales. Los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso, los segundos más nominados de la noche, se hicieron de cinco de los diez gramófonos a los que aspiraban en categorías como mejor canción alternativa, mejor canción pop o mejor álbum de música alternativa.

1/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
2/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
3/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
4/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
5/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
6/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
7/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
8/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
9/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
10/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
11/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
12/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
13/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
14/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
15/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
16/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
17/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
18/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
19/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
20/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
21/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
22/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
23/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
24/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
25/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
26/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
27/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
28/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
29/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE
30/30 Las fotos de la gala de los Latin Grammy 2025 / EFE

