Historia mínima del mundo

Blair, al hacer el encomio del Ossian de McPherson, extraordinaria falsificación erudita que adaptaba la mitología irlandesa a una Escocia de su invención, destacaba que la escritura ossiánica era de mayor profundidad, de una condición sublime, que superaba a la poesía de Homero. Montesquieu, por su parte, en El espíritu de las leyes, para no acudir al ejemplo británico ni a la tradición helena, hacía derivar el instinto democrático de los franceses de los concilios celebrados en los profundos bosques de la antigüedad, que Tácito recoge en su Germania. Toda esa mitología (Arminio victorioso en Teotoburgo), es la que se acopiaría en el Walhalla de Leo von Klenze, en las afueras de Ratisbona, cuando Alemania era ya, o casi, la Alemania de El anillo del nibelungo. En buena medida, el Romanticismo se construiría sobre aquella mitología épica y virulenta, reunida por Sturluson, y cuyo alcance, político y cultural, acaso no hayamos comprendido en su verdadero relieve. En el Ragnarök de Borges, palabra que remite a un apocalipsis hiperbóreo, son unos estudiantes quienes ultiman, pistola en mano, a los viejos dioses mediterráneos cuando descubren su vileza; cuando sospechan que ya no saben hablar.