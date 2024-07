Jazz para combatir el calor estival

Este martes 2 de junio, se celebra el primer concierto del ciclo Jazz en el CAAC 2024. La Asociación Sevillana de Jazz en colaboración con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo vuelve a presentar una variada y notable selección del jazz nacional -con especial atención al jazz andaluz y a la escena sevillana. Un total de ocho conciertos se ofrecerán todos los martes a las 22:00 hasta el 20 agosto.

Hoy, 2 de julio, el ciclo comienza con un concierto de Tumbando a Monk. Un sexteto formado en Cádiz en 2011 en homenaje a uno de los músicos más influyentes de la historia del jazz: Thelonious Monk. Ritmos latinos y caribeños desde el saber hacer y la perspicacia sureña. La banda se autodefine como “un estado mental consecuencia lógica del trato entre los músicos que la integran y el mundo que les rodea”, que es mucho mundo visto desde la orilla gaditana del Caribe.

El grupo tiene dos excelentes álbumes en el mercado que serán la base de su concierto en el CAAC. Su primer trabajo discográfico, Se abre el Thelonious…, contiene nueve composiciones de Thelonius Monk desarrolladas en diferentes estilos, del merengue o guagancó al songo, cha-cha-cha o bolero pasando por el danzón o los tangos flamencos. Además, el disco incluye dos aportaciones originales de la mano de Javier Galiana y Julián Sánchez, piano y trompeta de la banda respectivamente. En 2023 Tumbando a Monk publicó su segundo álbum, un trabajo titulado Nadie conoce este misterio, editado por Blue Asteroid Records, la discográfica sevillana que dirige Jorge Moreno, y que es posible conseguir tanto en formato CD como en plataformas digitales. En este último lanzamiento, la banda busca nuevas sonoridades, más frescas y arriesgadas, con improvisaciones más abiertas que no pierden el punto divertido y vital que caracteriza las actuaciones del grupo en directo.

Tumbando a Monk esta integrado por Pedro Cortejosa, saxo tenor y flauta; Julián Sánchez, trompeta; Javier Galiana, piano; Javier Bermúdez, bajo eléctrico; Malick Mbengue, percusión y Juan Sainz, batería.

Para el martes, 9 de julio, está programado un concierto del Alex Conde Trío, un proyecto musical donde el piano jazz y el flamenco se dan la mano. La discografía de Alex Conde incluye cinco álbumes como líder: Jazz and claps (2006), Barrio del Carmen (2013), Descarga for Monk (2015), Origins (2018) y Descarga for Bud (2021). Estos dos últimos son una audaz relectura de composiciones de los pianistas Thelonius Monk y Bud Powell desde una acertada mezcla de las tradiciones musicales del Caribe e Iberoamérica con el jazz.

La formación de trío de piano, contrabajo y batería es un standard en el mundo del jazz, donde Conde se mueve con destreza haciendo de un formato clásico. Algo realmente original y diferente. Pablo Martín Caminero al contrabajo y Miquel Asensio en la batería le acompañarán en el escenario.

El martes 16 de julio es el turno de la cantante onubense Clara Campos que presenta su álbum Ánfora. La artista define el álbum como "un mosaico de canciones que han perdurado en el tiempo y en la memoria". Un recorrido por diferentes tradiciones musicales del Mediterráneo Marruecos, la antigua Sefarad, Grecia (género rebético), Al-Ándalus, más una pequeña pincelada de fado portugués. Clara Campos reinterpreta estas músicas con un carácter libre e innovador, acompañada de instrumentos tradicionales de cuerda como el laúd, el saz o la mandola, y de otros provenientes del mundo instrumental del jazz como el piano, el contrabajo, la batería, el saxo soprano o la flauta travesera que dan como resultado una sonoridad muy diferente aportando una singular y personal reformulación de estas músicas. Clara Campos, voz; Bernardo Parrilla, vientos; Mario Pousada, guitarra y oud; José Carra, piano y Guillermo McGill, batería.

El martes 23 de julio llega el turno Jove Big Band Sedajazz, dirigida por Francisco Blanco Latino. Una formación compuesta por 22 músicos muy jóvenes con una gran madurez y habilidad instrumental y una energía creativa envidiable. La Jove Big Band de Sedajazz cuenta con un amplio repertorio musical y dos discos publicados con Sedajazz Records. Eclèctic es el último, posiblemente la base de su concierto en el CAAC, un disco con diferentes estilos y compositores como Oliver Nelson, Don Ellis, Mingus, Horace Silver, Ellington, Perico Sambeat, o Blanco Latino.

Marta Mansilla actuará el 20 agosto. / M. G.

El 30 de julio será Fernando Brox Quintet el que presente su álbum From Within. El álbum se grabó en noviembre de 2023 y fue publicado por Fresh Sound Records el pasado mes de mayo. Las composiciones beben de diferentes tradiciones musicales: flamenco, ritmos de África Occidental, folk americano o rumba cubana, sirviendo de base para una música que invita a la audiencia a participar de la vibrante energía que la banda genera en el directo y a disfrutar de su vitalidad festiva. El flautista Fernando Brox estará acompañado de Nadav Erlich, contrabajo; Iannis Obiols, piano; Wilfried Wilde, guitarra y Iago Fernández, batería.

Arranca agosto

Ya en agosto, Nacho Loring Quintet presenta el álbum Espacios el día 6. Tras dos años de ejercicio compositivo, el trompetista y compositor Nacho Loring muestra su tercer disco, esta vez en formación de quinteto. Grabado en Sevilla el pasado mes de diciembre, Espacios cuenta con composiciones de Nacho Loring y una música que navega entre el jazz más clásico y una sonoridad contemporánea con influencias musicales tomadas de diferentes mundos musicales. El disco es una exposición de escenas y momentos particulares, expresados en armonías y melodías minimalistas y ritmos inspirados en el jazz actual.

Para el quinteto Nacho Loring cuenta con cuatro de los mejores músicos de la escena andaluza, con los que ya ha trabajado en un proyecto anterior, Fire the Cannonball Quintet. Nacho Loring, trompeta; Bernardo Parrilla, saxo alto; Óscar Álvarez Rifbjerg, piano; Javier Delgado, contrabajo e Ignacio Ampurdanés, batería.

El martes 13 de agosto será el turno de la cantante y batería Natalia Ruciero. La sevillana presentará su nuevo proyecto Connectivity, una selección de composiciones originales, fruto del trabajo de los últimos dos años. Natalia Ruciero se caracteriza por poseer un sonido fresco y contundente. La personalidad musical de la intérprete está fuertemente influenciada por los estilos del jazz tradicional, aunque en esta ocasión opta por una propuesta próxima al jazz más contemporáneo, con pinceladas latin y soul. En el escenario, Natalia Ruciero estará acompañada por Martina Mollo, piano; Nacho Guarrochena, saxo; Blanca Barranco, contrabajo y Nacho Megina, batería.

El martes 20 de agosto será la clausura del ciclo con Eme·Eme·Projet y su álbum Pacemarket. Eme·Eme·Projet lo integra un grupo de destacados músicos de la actual escena nacional del jazz-flamenco, David Sancho al piano y teclados, Jesús Caparrós al bajo, Rodrigo Ballesteros a la batería, At.One a la voz y Marta Mansilla a la flauta a la vez que compositora de todos los temas.

Este nuevo proyecto de Marta Mansilla aúna la formación jazzística de la flautista con estilos y una variada gama de sonoridades urbanas contemporáneas. Una propuesta sólida y personal con distintas influencias musicales, que van desde el jazz de vanguardia al soul o el hip-hop.

En fin, ocho conciertos que a ser posible no hay que perderse. Una programación muy acertada que sirve sobre todo para otear el jazz nacional desde la escena sevillana y conocer la calidad y vitalidad de la que disfruta en este momento.