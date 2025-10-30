Un artista singular

La ficha *** Festival de la guitarra de Sevilla. José Manuel León. Guitarra: José Manuel León. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Miércoles, 29 de septiembre. Aforo: Media entrada.

Ni tangos, ni rumbas, ni bulerías. José Manuel León es un guitarrista singular, como singular fue su concierto que acabó por guajiras. No es que reservara la bulería para el bis, ya que no hubo bis. Es una norma no escrita, la de terminar un recital flamenco por bulerías, pero, como digo, José Manuel León es un guitarrista singular. Como singular es su música. De fuerte impulso rítmico, algo característico de los tocaores de su tierra. El estilo flamenco de base puede ser más o menos reconocible en su música, como ocurrió en la petenera o en la mencionada guajira, pero su manera de afrontarlo es siempre singular. Su concepto exige una técnica desbordante, abrumadura. Un concepto que se desarrolla a lo largo de toda la noche, salvo en la taranta de inicio, que fue el único remanso, relativo, en este río de ritmo que fue su concierto. Su concepto jondo, además, juega con los elementos flamencos tradicionales para llevarlos a otros terrenos. A otros ritmos, a otras armonías. El resultado es un lienzo, una suite en cuatro movimientos que responden a una misma concepción, a un único estado de ánimo. Cómo ha podido desarrollar un concepto del concertismo flamenco tan personal en un panorama como el presente en el que la guitarra flamenca de concierto apenas tiene presencia en las programaciones, salvo los cuatro nombres recurrentes, es un enigma que nos plantea y que, imaginamos, debe ser resuelto con mucho trabajo, mucha entrega, muchos ensayos, mucho tiempo dedicado en cuerpo y mente a su instrumento ya que, suponemos, León vive de tocar para el cante, el canto y el baile y componer para la escena. Su único disco en el mercado, Sirimusa (2006), se publicó hace mucho tiempo, cuando todos éramos más jóvenes. Pero su música sigue igual de fresca que entonces. El Festival de la guitarra de Sevilla tiene esa particularidad, la de ofrecernos la posibilidad de asistir a conciertos de grandes talentos que son desconocidos por la mayoría.