"Busco ser transparente en mis canciones, que en ellas haya algo coloquial y cercano"

El próximo 26 de marzo, en el Cartuja Center CITE, tendrá lugar un concierto de Julieta Venegas, que, después de casi cinco años sin pisar un escenario debido a unos cambios en su vida y a la pandemia que se desató después, ha vuelto a ellos con una extensa gira, a la que ha llamado Vernos de nuevo. La última vez que visitó Sevilla fue en agosto del 2015, formando parte del cartel de Nocturama, que aún se celebraba en el Patio del Padrenuestro del CAAC, un recinto que nunca antes ni después de esa noche ha tenido mayor afluencia de espectadores.

–Estaba su público habitual junto al que asistía a ver a los artistas de otros días del festival, seguidores de diferentes géneros del pop y el rock. Aun así todos salieron encantados con esas cosas tan diferentes y personales que parece usted cantar para cada miembro de la audiencia. ¿Qué recuerdos guarda de ese concierto?

–Sobre todo recuerdo que hacía muchíiiisimo calor. Aquello era un horno, pero la gente fue muy linda. Fue emocionante, un show divino. Es lo que tienen los encuentros así, tan dispares, que son memorables. Recuerdo el entusiasmo y el cariño de la gente; el poder del propio encuentro, que después perdimos. Ahora estamos empezando otra vez a hacer festivales y se sentía esa falta, esa cosa de no poder vernos, de estar en un lugar con más gente; el miedo nos ha silenciado una parte importante de lo que significa poder compartir algo con los demás.

–Sus canciones, historias sencillas que usted canta con esa voz tan dulce, recuerdan a ciertas pinturas naif.

–No sé si lo que escribo tiene esa inocencia buscada; yo más bien lo describiría como que intento ser transparente, que a la hora de escribir y de cantar lo hago como si hablara, como si hubiese algo coloquial, algo cercano, en la posibilidad de una canción. Lo más importante en ella sería lo que expresa en su totalidad con lo que pasa tanto en la letra como en la música y en la interpretación. Por eso me gusta que la poesía sea directa; que tenga sencillez, sin muchas vueltas ni pretensiones; nada de voy a decirlo de esta manera para que se entienda de esta otra, sino que sea lo que oyes. Y lograr eso es lo más difícil, porque a veces te pasas, a veces te falta y llegar a ese punto justo es mi búsqueda.

–En aquel concierto la gente coreaba sus canciones más conocidas, obviamente; otros nos sentimos más a gusto con las seis o siete más desconocidas que interpretó. ¿Hay canciones por las que tenga un cariño especial, o con las que quiera decirle algo a una audiencia concreta, para llevarlas a un concierto junto a las famosas?

–Siempre escojo las canciones pensando con cuales conecto más en ese momento, sean conocidas o no. Al salir de gira hay que cantar las del disco nuevo, claro, como en aquel 2015 que estrenaba uno justo ese mes. Pero ya hace tiempo que no tengo disco nuevo y tengo suficientes canciones como para decir que tengo ganas de tocarlas en esta vuelta. A mí, como asistente a conciertos, me encanta que canten canciones que me gustan, y por eso cuando estoy en un escenario procuro también cantar canciones que la gente conoce, porque sé que las van a disfrutar y que lo vamos a pasar bien. Y porque yo tampoco me tomo tan en serio como para decir eso de esta canción es demasiado popular para mí, no la voy a tocar. En lo que sí creo es en lo que usted decía antes, en que hay canciones que de diferentes maneras son especiales para cada quien.

–¿En estos años apartada de los focos ha cambiado su forma de hacer canciones?

–Sí, porque antes de la pandemia empecé el proceso de parar la máquina. Estaba cansada de escribir para sacar un disco para salir de gira y vuelta a lo mismo; necesitaba volver a escribir para mí, a ver qué se sentía sin estar vinculada a una serie de cosas que tuviesen que ocurrir después. Y en la pandemia todavía escribí más cosas que para mí tenían un significado, sentí que podía volver a hacer canciones libremente, por gusto y con gusto, no como antes, que me metía a escribir ordenadamente ocho horas al día, obsesivamente, para un disco, y cuando estaban listas, a grabar. Ahora me tomo mi tiempo; algunas canciones salen muy rápido, pero en otras me gusta tardar, recrearme en ellas, tocar todas las mañanas un pedacito e ir agregándoles otro; sin la intensidad de tener que sacar canciones todo el tiempo.

"La pandemia me hizo sentir superficial. ¿Cómo podía pensar en mi música con lo que pasaba en el mundo?”

–Para alguien que escribe letras que son un reflejo de sus emociones, estos últimos años han debido ser un filón…

–Pues sí; los dos últimos, en particular. Fueron muchas cuarentenas y al principio pensábamos que todo estaba bien, que se hacían por algo, luego llegó el estrés de no saber cuánto iba a durar esto, seguido del miedo por ti, por tu familia, tus amigos; muchas cosas muy fuertes que se combinaron y por momentos me hacían sentir muy superficial si pensaba en la música. ¿Cómo me atrevo a pensar que es importante cuando está pasando esto en el mundo? Después se me fue pasando al pensar que, bueno, cada uno somos lo que somos. Pasé por muchos estados y lo que me salvó fueron mis vínculos, muchos zooms con gente cercana y escribir canciones, que me hicieron aterrizar y me alejaron del ruido y del miedo.

–Creo haberle oído, o leído, que usted silenciaba muchas cosas que pensaba por miedo. Sus canciones nunca fueron contestatarias, sin embargo, precisamente en aquel 2015 sacó usted Explosión y Una respuesta, que sí tenían textos comprometidos.

–No sé exactamente en qué contexto diría eso, pero es cierto que como mujer a veces siento miedo. Las redes sociales son muy nocivas porque en ellas no se comparte realmente una opinión, la gente la expresa para hacerse presente, para cubrir la necesidad de que la miren, que es diferente a decir lo que piensas cuando estás frente a alguien. Cuando estoy con un amigo o en ciertos espacios no tengo problema en opinar, pero en mi obra escribo lo que me nace de las emociones; no puedo decir que mi cerebro, mi racionalidad, me ponga a escribir. No me mueve que un tema sea importante, sino que me parezca muy doloroso como para no escribirlo. Esas dos canciones surgieron del miedo de ser mujer.

–Siendo usted de Tijuana y teniendo apenas a 30 kilómetros una ciudad estadounidense como San Diego, ¿ha tenido usted rockeros yanquis que influyan en su música más que los mexicanos?

–Ya hace mucho que no vivo allí, ahora vivo en Buenos Aires, pero tiene usted razón en que crecí escuchando música anglosajona. Por un lado estaba la que escuchaban mis papás, que era música popular mexicana: José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel, Los Tigres del Norte, y por otro lado, cuando empecé a componer canciones, mis referentes eran mujeres como Sinead O’Connor, Suzanne Vega, Sugarcubes con Björk, no tuve referentes latinos. Me gustaban algunos compositores masculinos, que me parecían increíbles por la forma en la que usaban el lenguaje, como Silvio Rodríguez o, más adelante, Café Tacuba; pero mis primeras influencias fueron anglosajonas, nunca canté en inglés ni escribí canciones en ese idioma. Pero me sentía identificada con muchos artistas anglosajones.

–Nos queda hablar de su gira: de las connotaciones que tiene ese nombre de Vernos de nuevo y de qué va a ofrecernos en Sevilla.

–Es volver al encuentro con la gente, que es algo que he aprendido a valorar mucho; llegar y tomarnos algo, ver gente, cantar con gente, lo pasé mal con esa ausencia de las demás personas. Y eso es para mí esta gira, el reencuentro. Los dos últimos años que toqué lo hacía sola, ahora somos un trío, con un batería que también toca sintes y dispara cajas, una contrabajista y yo, que toco piano, acordeón y guitarras. Haremos una gran mezcolanza de canciones, algunas viejitas y conocidas, también versiones de otras que me gustan, y algunas nuevas que todavía no he grabado, o que ya grabé pero no se han publicado. Una super mezcla.