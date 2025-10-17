La ficha *'La deuda'. Drama, España, 2025, 115 min. Dirección y guion: Daniel Guzmán. Fotografía: Ibon Antuñano. Música: Richard Skelton. Intérpretes: Daniel Guzmán, Susana Abaitua, Itziar Ituño, Rosario García, Luis Tosar, Mona Martínez.

Las malas decisiones se acumulan en esta tercera película como director del actor Daniel Guzmán (A cambio de nada, Canallas) en su empeño por sacrificarse en nombre del noble espectador y las buenas y justas causas sociales.

Malas decisiones argumentales que convierten las idas, venidas y giros altamente inverosímiles de La deuda en un cúmulo caprichoso de peripecias tratadas siempre desde una vieja concepción del melodrama y mediante el intento de secuestro sentimental de las emociones primarias, desde el retrato de esa abuela entrañable y locuaz acosada por los especuladores inmobiliarios a la culpa lastimosa que azota al protagonista que, interpretado por el propio Guzmán en modo beatífico y unidimensional, arrastra el peso de su conciencia y su necesidad de redención desde el primer minuto hasta el plano final.

También malas en su plano tratamiento cinematográfico, que no sólo se entrega a diálogos y réplicas sobreescritos, explicativos y siempre certeros, sino que hace del subrayado, las metáforas (el desguace) y los cambios constantes de tono y dirección (persecuciones incluidas), un ejercicio de representación literal del guion.

Cabe preguntarse además por el grado de candidez e ingenuidad que Guzmán le presupone a su espectador, a saber, uno que trague e incluso se emocione con esa simplificación de la realidad (los desahucios, la depresión) embutida en la piel de un folletín sin medida ni contención en su desfile de estereotipos y su carrusel de fatalidades.