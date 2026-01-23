Fantasía de autor de A24

La ficha *** 'La leyenda de Ochi'. Fantástico, EEUU-Fin-RU, 2025, 90 min. Dirección y guion: Isaiah Saxon. Fotografía: Evan Prosofsky. Música: David Longstreth. Intérpretes: Helena Zengel, Willem Dafoe, Emily Watson, Finn Wolfhard.

Avalado por A24 y con su diseño de producción como principal valor, en este primer largo de Isaiah Saxon identificamos algunos elementos de sus videoclips para Grizzly Bear o Björk, un potente y original imaginario salido de los cuentos infantiles tradicionales y reelaborado a partir de técnicas y trucajes de vocación artesanal.

Saxon ha imaginado y levantado aquí una isla de Carpatia trazada a partir de los paisajes y bosques del Este Europeo, pero también de los que habitaban los ewoks de Star Wars. Estamos pues en un espacio fantástico y mítico donde los hombres viven amenazados por unas criaturas (los Ochi) de piel azul y pelaje naranja con las que han estado enfrentadas desde tiempos ancestrales.

Entre ellos, una pandilla de jóvenes scouts comandados por un Willen Dafoe en modo Wes Anderson, una adolescente rebelde y una madre tullida que vive sola en las montañas (Emily Watson), se enfrentan de distintos modos a las bestias hasta que descubren su ternura y su humanidad a través de la cría de una de ellas, con la que nuestra joven protagonista emprenderá un viaje de regreso a la manada tras quedar aislada.

Saxon sirve el relato de amistad, comunicación y comprensión mutua con un ojo en E.T. (sí, otra vez) y otro en su propia y sugerente creación visual de un universo con personalidad propia, impulsándolo con ritmo renqueante hacia un destino cierto donde las metáforas (sobre la familia, la maduración o la convivencia) cristalizan de forma obvia y las emociones se desatan entre los acordes de una estupenda banda sonora de David Longstreth.