Niños de Bagdad

La ficha *** 'La tarta del presidente'. Drama, Irak-EEUU-Catar, 2025, 99 min. Dirección y guion: Hasan Hadi. Fotografía: Tudor Vladimir Panduru. Intérpretes: Baneen Ahmad Nayyef, Sajad Mohamad Qasem, Waheed Thabet Khreibat, Rahim AlHaj.

Como en la fundacional ¿Dónde está la casa de mi amigo?, de Kiarostami, la peripecia de esta Tarta del presidente del iraquí Hasan Hadi queda reducida al periplo de una niña por conseguir los ingredientes necesarios para elaborar con su abuela una modesta tarta para celebrar el cumpleaños del presidente y líder de la nación Sadam Huseín a comienzos de los 90.

Parece evidente que Hadi se mira en el maestro iraní para su propuesta, aunque tenga también la voluntad de ensanchar el campo de visión y embellecer levemente sus imágenes de apariencia analógica que reconstruyen con precisión un lugar y una época. También lo es partir de esa anécdota para trazar un mapa de la vida en Bagdad y alrededores en los días previos a la definitiva invasión norteamericana y el final del régimen, mientras los aviones sobrevuelan la ciudad, las bombas resuenan en la distancia y la gente intenta seguir viviendo entre la escasez de alimentos y productos básicos.

En cualquier caso, La tarta del presidente no pierde su foco y sigue siempre de cerca a la pequeña Lamia y a su gallo en su aventura de descubrimiento y desencanto, sin necesidad de poner sobre ella más equipaje que el de su inocencia y su tozudez por cumplir el encargo a toda costa en mitad de un paisaje que se derrumba entre el asedio exterior y las pequeñas corrupciones internas. La mirada es limpia, las emociones universales y auténticas, el viaje marcado por la picaresca callejera y la complicidad infantil. El necesario desdoblamiento de la búsqueda y un cierto aire de cuento moderno, gestos más que elocuentes para hablar de la orfandad o la infancia como espacio sagrado que no debería ser nunca mancillado.