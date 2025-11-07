Carretera y barca

La ficha ** 'Leo & Lou'. Road movie, España, 2025, 98 min. Dirección: Carlos Solano. Guion: C. Solano y Carlos Camba. Fotografía: Borja López. Música: Iván Palomares. Intérpretes: Isak Ferriz, Julia Sulleiro, Maggie Civantos, María Pujalte, Marta Larralde, Manuel Manquiña.

Hay mucho de fórmula y buenas intenciones y poquito de auténtico en esta Leo & Lou dispuesta a conquistar corazones sensibles con su viaje iniciático por tierras y costas gallegas protagonizado por una huerfanita sordomuda y rebeldona (Julia Sulleiro) escapada del centro de acogida y un cuarentón tarambana (Isak Férriz) que aún no ha sentado la cabeza.

Una fórmula de buen rollo, velocidad autorizada y mucho cinturón de seguridad que rebaja todo conflicto y esquematiza problemas serios para lanzarse sin peajes a una aventura de carretera amable marcada por el paisaje calidade, una bonita música (silbada) de Iván Palomares y esos pequeños roces que terminan haciendo el cariño en aras de una no menos previsible relación paterno-filial.

La cinta que escribe y dirige Carlos Solano juega pues en una división complaciente en busca de un público familiar e intergeneracional, a saber, una entelequia capaz de asumir la candidez de la propuesta y sus enseñanzas para dejarse tocar por emociones elementales que se atisban más sobre el papel que en el resultado final. La trama paralela de la persecución policial se nos antoja tan cándida como endeble y el redoble del reencuentro padre-hijo tres cuartos de lo mismo a pesar de Manuel Manquiña.