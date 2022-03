Los "mundos extraños" de Liliana Colanzi conquistan el Premio Ribera del Duero

Liliana Colanzi (Bolivia, 1981) asegura que su relación con el cuento se parece a una batalla, a un acecho, que consiste en "tener paciencia" y "sostener el cable cuando pasa la electricidad". La escritora confiesa que nunca sabe cuál es la dirección que van a tomar sus narraciones, que cuando se sienta a escribir "no tengo claro el final, ni siquiera a veces controlo cómo es el personaje. Aguardo que el cuento se me vaya revelando en la escritura, y eso a veces me conduce a callejones sin salida, y otras veces me lleva a descubrir cosas que no pensé que supiera". Vive la creación como un proceso "intuitivo, muy lento", una aventura donde nada adquiere el rango de definitivo –los relatos pueden "mutar", sufrir "transformaciones radicales" a lo largo de los meses–, una "especie de cacería" en la que es arduo "llegar al corazón del relato".

Esa cita con lo inesperado que esconde la literatura de Colanzi se impuso este jueves en el VII Premio Ribera del Duero, el galardón más codiciado para libros de narrativa breve. Un jurado compuesto por los escritores Rosa Montero, Cristian Crusat y Marta Sanz, acompañados por Enrique Pascual, presidente de la D. O. de Ribera del Duero, y Juan Casamayor, editor de Páginas de Espuma, se decantó por su obra Ustedes brillan en lo oscuro, que sale a la venta el 11 de mayo.

El fallo del jurado destaca los universos "extraños" que Colanzi construye "aunando las claves de ciencia ficción y realismo", la "crítica" que propone y que sitúa al lector "ante el desconsuelo y la inquietud de la vida". "Sí", asiente la autora tras conocer las actas del premio, "hay cuentos escritos en el modo ciencia-ficción y horror, otros en un plano más realista pero que también dialogan con lo asombroso", explica. En Ustedes brillan en lo oscuro, la autora "disloca" el tiempo "por entenderlo más allá de la escala humana". Una de las piezas "transcurre en una cueva a lo largo de los siglos", otra en "una colonia donde el tiempo se ha detenido y los habitantes siguen manteniendo costumbres de cierta época mientras el resto del mundo ha avanzado". Otra narración se inspira en un episodio sorprendente de la historia del Perú, el Taqi Onqoy, un movimiento del siglo XVI en el que los indígenas se rebelaban contra el Dios católico e invocaban a las deidades prehispánicas "a través de la danza, con la gente convulsionando, en éxtasis, sintiendo el poder de los espíritus en su cuerpo". Pero Colanzi, en su interés por la distorsión y lo impredecible, en ese tiempo que se expande y se contrae, combina esos hechos con "elementos futuristas", en la estela de un clásico de la literatura boliviana por el que la escritora siente predilección, El cementerio de elefantes, de Miguel Esquirol.

Otro asunto que irrumpe en las páginas del libro, detalla Colanzi, es "la radiación, también vinculada con el tiempo: los desechos radioactivos pueden permanecer tóxicos por cientos de años", analiza la narradora, que se reconoce "fascinada" por la tecnología nuclear, "que tiene elementos positivos, como que se utilice para tratar el cáncer, pero por otro lado tiene un potencial destructivo enorme, como se puede ver en el accidente de Goiânia, en Brasil, en 1987, en el que me baso para uno de los cuentos, el que da título al libro".

"La historia es importante, pero me interesa más qué podemos hacer con el lenguaje", dice Colanzi

Colanzi, que quedó cautivada en la infancia por Alicia en el país de las maravillas pero también recuerda la atracción que ejercía sobre ella la poesía, no entiende la literatura sin música, esa "potencia expresiva" que celebra el jurado en el fallo del premio. "Más que la trama lo que me hace avanzar es el ritmo. La historia es importante, pero me interesa más qué podemos hacer con el lenguaje", apunta.

Ustedes brillan en lo oscuro aparecerá en Páginas de Espuma, la editorial que hace un año, en la antología Vindictas, "rescataba a autoras del siglo XX que no tuvieron el reconocimiento que merecían", entre ellas la también boliviana María Virginia Estenssoro. Hoy, por fortuna, la situación ha cambiado: Colanzi, que enseña literatura latinoamericana en la universidad de Cornell, aplaude el "momento tan bueno" que protagonizan "escritoras contemporáneas muy poderosas que han sido importantes para mí, como Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Fernanda Trías o Marina Closs. Me siento acompañada en el camino".