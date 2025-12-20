Aquí se construye futuro

La ficha ** 'Los bárbaros'. Drama social, España-Perú, 2024, 102 min. Dirección y guion: Javier Barbero y Martín Guerra. Fotografía: José Luis Salomón. Música: Cristóbal Fernández. Intérpretes: Álex Monner, Greta Fernández, Job Mansilla, Eliza Rycembel.

El material social de Los bárbaros se prestaba indistintamente a la comedia proletaria o al drama político tensado y reivindicativo al estilo Ken Loach. Entre un lugar y otro, a los debutantes Javier Barbero y Martín Guerra les ha salido una película de personajes y situaciones más bien tristona y algo monótona, crónica empática de unos don nadie sin demasiados atributos cuyas vidas están marcadas por la condición de clase, la precariedad, los trabajos-basura, los pisos compartidos, la falta de papeles, la soledad urbana y unas relaciones sentimentales y afectivas que se resienten de todo ello.

Un inmigrante peruano algo fanfarrón y contestatario recién abandonado por su novia, una joven de origen polaco que trabaja en un bar y un vigilante en una obra con pocas luces son los entrañables protagonistas de un retrato que nos lleva a la periferia urbana en construcción para trazar su diagnóstico crítico y pesimista sobre esta España mileurista (con suerte) donde los únicos desahogos consisten en echar abajo el gran cartel promocional de una nueva urbanización o jugar al golf con unos palos robados en medio de las estructuras de hormigón.