Luis Pablo Carmona homenajea con un cuadro al Batallón de Helicópteros Maniobra IV por su heroica labor en Irak

A la izquierda de la imagen, Felipe López, tirador del helicóptero; Santiago Santiago, el piloto; María Jesús Patiño, la tiradora que aparece en el cuadro -todos ellos condecorados por su acción en Irak- y a la derecha, Luis Pablo Carmona Enjolras, pintor, junto a Manuel Pérez Venegas, teniente coronel jefe del Bhelma IV.

La base militar de El Copero, en Dos Hermanas (Sevilla), ha sido el escenario de la celebración del 50 Aniversario de la creación del Batallón de Helicópteros Maniobra IV (Bhelma IV) y de la recepción, celebrada con gran entusiasmo y emoción, de un lienzo titulado Bautismo de Combate Bhelma IV. Valor reconocido, realizado y donado al citado batallón por el pintor sevillano Luis Pablo Carmona Enjolras.

El lienzo, un acrílico en tela sobre bastidor de 100x150cm, representa una instantánea, un plano picado -como si hubiese sido tomado a vista dron- por encima de uno de los helicópteros del batallón en plena maniobra de defensa de un convoy terrestre español. Basada en un hecho real, la escena representa el momento en el que un grupo de soldados españoles fue emboscado en el conflicto de Irak -el 26 de abril de 2004, cerca de la ciudad de Diwaniyah- por una célula terrorista, mientras patrullaba la denominada Ruta Coruña.

La obra recoge el momento en el que piloto de la aeronave, bajo un intenso fuego enemigo de ametralladoras y lanzagranadas, evoluciona en el aire de forma heroica, barriendo visualmente el terreno, evitando palmeras y proyectiles, mientras los tiradores situados en las puertas correderas escudriñan los árboles y los alrededores buscando el origen de la agresión y lanzando ráfagas de disparos persuasivas.

Luis Pablo Carmona y el sargento Denis, piloto de helicópteros. / I.B.G.

El teniente coronel jefe del Bhelma IV, Manuel Pérez Venegas, fue el encargado de presidir el emotivo acto de entrega del cuadro, preparado con elegancia y sencillez por el personal de la base.

Después de unas palabras de acogida y gratitud por parte del responsable del batallón, acompañadas de otras a cargo de Carmona para mostrar su agradecimiento por el cariñoso recibimiento de su obra, se disfrutó de unos momentos de charlas, intercambios de experiencias y sorpresas aderezados por un oportuno aperitivo.

Reconocimiento para la tripulación

Los diez tripulantes de los dos helicópteros que socorrieron el convoy terrestre fueron reconocidos por su valor en este combate con un diploma, una copia del cual fue entregada al pintor como agradecimiento.

Copia de la felicitación dirigida a la tripulación del helicóptero por parte del general jefe José M. Muñoz. / I.B.G.

Los tripulantes presentes en el acto (algunos fallecieron en un accidente un año después) se mostraron impactados por revivir a través del lienzo de Carmona aquel instante que se les presentaba ahora tan vívidamente ante sus ojos –en un contexto mucho más sosegado– más de 21 años después. Nunca antes lo habían imaginado desde fuera. Todos ellos describieron al autor lo ocurrido, señalando detalles del cuadro como si fueran parte de una fotografía captada in situ.

Bautismo de Combate Bhelma IV. Valor reconocido ha formado parte de la exposición conmemorativa del 50 Aniversario del escuadrón, que pudo visitarse entre el 10 y el 16 de noviembre, y de la que también formaron parte fotografías históricas y piezas del Museo Militar de Famet, en el Centro Cultural la Almona.