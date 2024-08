Sólo la luz y el mar

La “pulsión elegíaca” que Llop atribuye a los mallorquines, inclinados a hablar de “lo que hicimos, fuimos o tuvimos, o hicieron, fueron o tuvieron nuestros antepasados”, se contrapone aquí a lo que gracias a la creación –tema no menor en un libro que explora sus motivaciones y admite la lectura en clave de poética– puede convertirse en “recuerdo vivo”. No sólo cuando enfrenta las dos casas de las que nos habla, con sus estudios respectivos, el narrador hace un continuo transvase entre espacios y tiempos, por ejemplo al dar cuenta del reencuentro con la pequeña cala de la infancia, un retorno a los años de Betlem –encarnación entonces inconsciente del paraíso, también allí había un capítulo titulado Et in Arcadia ego– que convocaba en Solsticio. El fin de ciclo sugiere un fin de época, anunciado por la llegada de especies invasoras, incluidos los homínidos, o por el tornado y sus efectos destructores –interpretados como señales, como al comienzo de En la ciudad sumergida– que se dirían fruto de la “ira de los dioses”. Tomando como modelo al Durrell de Justine, Llop cierra el relato con la transcripción de tres poemas: “Un arte” de Elizabeth Bishop, “Olvido” de Billy Collins y uno propio, “Teoría de la experiencia”. En el primero, la gran poeta estadounidense se refiere, no sin ironía, al “arte de perder”, reiterando que no es difícil dominarlo pero sin dejar de apuntar el consuelo derivado de la escritura.