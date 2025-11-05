Barroco doméstico

La ficha GONZÁLEZ, GARCÍA & ARJONA *** Otoño Barroco 2025. Marino González, viola da gamba; Guido García, clave; Rafael Arjona, archilaúd. Programa: De Leipzig a Londres. El viaje final de la Viola da gamba Johannes Schenck (1660-1714): Sonata en do mayor Op.2 nº11 Georg Philipp Telemann (1681-1767): Trio en sol mayor para clave obligado, viola da gamba y bajo continuo TWV 42:G6 [Essercizii Musici] Johann Sebastian Bach (1685-1750): Grave de la Sonata para violín nº2 en la menor BWV 1003 [arreglo para laúd de Rafael Arjona] Carl Philipp Emmanuel Bach (1714-1788): Sonata para viola da gamba y bajo continuo en do mayor H. 558 Anónimo (Inglaterra, siglo XVIII): Disminuciones sobre el Italian Ground Johann Christian Bach (1735-1782): Sonata para fortepiano o clave y viola da gamba en si bemol mayor Warb B 2b Carl Friedrich Abel (1723-1787): Sonata en mi menor para viola da gamba y bajo continuo [Maltzan Collection] Lugar: Patio de la Casa Pickman. Fecha: Miércoles, 5 de noviembre. Aforo: Lleno (75 asientos)

En un sorprendente patio de piedra, más cercano a cierta sobriedad nórdica que al imaginario sevillano, se celebró la noche de este miércoles un concierto íntimo, casi secreto. La Casa Pickman, vivienda particular no abierta habitualmente al público, se convirtió en el escenario casi de musica reservata para tres jóvenes solistas andaluces que han sido ganadores en los últimos años de la Beca AAOBS-FeMÀS. El ambiente, de recogimiento y cercanía, con sólo setenta y cinco espectadores como audiencia, favorecía un tipo de escucha atenta, sin distancias ni solemnidad, muy acorde con la música de cámara barroca que allí se ofreció.

El programa planteaba un recorrido que partía aún de la época gloriosa de la viola da gamba –una Sonata de la Op.2 de Johannes Schenck publicada en Ámsterdam en 1688 en el modelo de sonata + suite– para avanzar hacia su ocaso en el tránsito del Barroco tardío al Preclasicismo. Marino González presentó un sonido homogéneo y limpio, de notable claridad, sin apenas un roce y con una afinación impecable. La línea fue siempre flexible y bien sostenida, con un fraseo natural y sin afectación. Solo en algunos pasajes de mayor exigencia técnica, particularmente en la Sonata en do mayor de Carl Philipp Emanuel Bach, se percibió algún apuro de articulación, resuelto con solvencia y sin quebrar la fluidez del discurso.

El joven gambista se apoyó en todo momento en el sólido acompañamiento de Rafael Arjona y Guido García. El laudista ofreció un Bach maravilloso con un arreglo propio sobre el Grave de la Sonata BWV 1003, servido con serena hondura y un sentido del tiempo pausado y lógico. Dejó además un toque de distinción y refinamiento como continuista en todo momento. Un músico verdaderamente ya hecho. Guido García, por su parte, aportó claridad y disciplina en el continuo y brilló especialmente cuando el clave adquirió papel obligado, como en el Trío de Telemann y, sobre todo, en la Sonata en si bemol mayor de Johann Christian Bach, ejemplar lectura de un estilo ya volcado hacia la ligereza preclásica, en dos movimientos sucesivos típicos de la sonata para tecla –rápido y más rápido– resueltos con agilidad y flexibilidad.

El tránsito hacia Inglaterra, con unas disminuciones sobre el Italian Ground interpretadas con relajación y libertad casi improvisatoria, marcó un puente sutil hacia el final del programa. Allí, las obras de Johann Christian Bach y Carl Friedrich Abel situaron a la viola en su momento crepuscular definitivo, aún capaz de conmover por la intimidad y la nobleza de su timbre, pero ya destinado a desaparecer de la práctica magistral (hasta su recuperación en pleno siglo XX). González supo sugerir esa melancolía sin gestos innecesarios, con una musicalidad fresca y concentrada.

El concierto, que confirmó que la continuidad generacional en la música antigua sevillana parece sólidamente asegurada gracias a intérpretes jóvenes y talentosos como estos, formados con rigor y criterio, se repetirá este jueves a las 20.30 horas en el mismo espacio. Será una nueva ocasión para apreciar de cerca un trabajo que combinó solvencia técnica, sensibilidad estilística y una prometedora proyección artística.