Morat anuncia concierto en Sevilla: estará en el CAAC en octubre

Morat, la banda colombiana más exitosa del mundo, un fenómeno de masas capaz de sacudir el panorama musical en un momento en el que el género urbano domina el mercado a golpe de pop de guitarras e himnos generacionales, se prepara para el que será el tour más ambicioso de su carrera.

En la gira la banda presentará su último álbum, Ya es mañana, con la que irán a los recintos más importantes de España para interpretar sus nuevas canciones y repasar "los numerosísimos éxitos de una carrera que ya es historia de la música pop en español y que no parece tener techo", informan los promotores del tour.

No en vano, Ya es mañana está siendo uno de los trabajos más exitosos de Morat, que en las últimas semanas ha ganado nada menos que el Latin Grammy a Mejor Álbum Pop Rock, así como el premio a Mejor Grupo en Directo en Los 40 Music Awards.

Sus álbumes -desde aquel primer Sobre El Amor y Sus Efectos Secundarios, hasta el multiplatino Balas Perdidas- han marcado los últimos diez años a varias generaciones que han hecho de las canciones de Morat la banda sonora de su vida para enamorarse, reír y llorar.

Morat se ha embarcado en esta aventura de la mano de Iglesias Enteratainment -la promotora independiente líder de España- con quienes ya se alió para su increíble show en Tenerife de este año. El ‘YA ES MAÑANA TOUR’ pondrá banda sonora al otoño de 2026 en nuestro país, con casi una decena de conciertos en todo el territorio nacional.

La aventura de un grupo de amigos de Bogotá ha terminado siendo un sueño cumplido, y su segunda casa está en España. Aquí llenaron el Estadio Metropolitano en junio de 2024 y aquí han vivido algunas de las páginas más importantes de su historia. En 2026 abrirán un nuevo capítulo a su paso por España visitando recintos como el Movistar Arena de Madrid, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Roig Arena de Valencia, el CAAC de Sevilla y muchos otros enclaves donde convocarán a decenas de miles de personas a la fiesta de su música.

FECHAS ESPAÑA ‘YA ES MAÑANA TOUR’