'Mosturito' de Daniel Ruiz y 'Raíles y maletas' de Rafael Jurado logran el Premio Almudena Grandes

La novela Mosturito (Tusquets), de Daniel Ruiz, y el ensayo Raíles y maletas (Fundación José Manuel Lara), de Rafael Jurado Arroyo, han recibido el Premio Almudena Grandes correspondiente a 2025, que otorga el Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla).

El premio se concede a obras publicadas el año anterior, en este caso 2024, y en las dos modalidades se premia el valor literario con idea de ampliar la posibilidad de su difusión y divulgación entre los lectores.

"Se trata de darle una nueva oportunidad a muchas novelas y trabajos que compiten con la cada vez mayor oferta de novedades que ocupan una buena parte de las librerías y los espacios de crítica y divulgación de las editoriales", explicó la primera teniente de alcalde y la delegada de Cultura de La Rinconada, Raquel Vega, que ejerció como secretaria del jurado, sin voto.

El jurado de los Premios de Novela y Ensayo Almudena Grandes ha estado presidido por el poeta y actual director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, e integrado por escritores y profesionales ligados tanto a la obra cultural del Ayuntamiento de La Rinconada como a la gestión y actividad cultural como Fernando Iwasaki, Eva Díaz Pérez, Salvador Gutiérrez Solís, Mercedes de Pablos y Fernando Repiso.

El jurado destacó sobre las obras galardonadas que son "verdaderas joyas literarias en el contexto de la literatura o la ficción social, y el ensayo que profundiza en periodos históricos de relevancia en la historia" de España.

La novela premiada aborda la realidad del bullying y el ensayo trata sobre la justicia social y la emigración española a Centroeuropa en las décadas de los 50, 60 y 70, y ambas, según el jurado, acercan a los lectores a "los valores y principios recogidos en la obra de Almudena Grandes".

Los premios se entregarán el próximo mes de marzo en una ceremonia que se celebrará en el Centro Cultural de La Rinconada.