Necesidad y alcance de lo nuevo

En su “Introducción”, Paul Aubert recuerda el célebre juicio de Benjamin respecto a la estética de los totalitarismos; juicio según el cual, el fascismo supondría una estetización de la política, mientras que el comunismo consistiría en una politización del arte. Sea esto o no acertado, hay una evidencia que se desprende de cuanto afirma el pensador alemán: tanto en uno como en otro caso, fascismo y comunismo, el arte y la política son aspectos de un mismo proyecto social, de carácter revolucionario. Esto es lo que ya había formulado, de modo inextricable, la estética neoclásica auspiciada por Winckelmann, luego aceptada por la Europa y la América del XVIII-XIX, la cual llegaría a su ápice, un ápice que no excluyó el Terror, en la Francia que aplaude El juramento de los Horacios de David y se convulsiona con La muerte de Marat del mismo pintor, amigo de Robespierre y miembro de la Convención que decapitó a Luis XVI. Añadamos otro hecho, vinculado al anterior, que abre paso a las vanguardias. La crítica de Lessing a las tesis de Winckelmann, estableciendo los recursos propios de cada arte, será el fondo último sobre el que se alce el arte no figurativo que abre el XX.