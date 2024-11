Niña Pastori presenta en Sevilla su álbum y gira 'Feliz Navidad': "Ha sido un disco difícil de sacar"

"A nadie amarga un dulce", ha comentado entre risas la artista Niña Pastori (San Fernando, 1978) sobre su sexto Grammy Latino. Galardón que consiguió el pasado 14 de noviembre en Miami dentro de la categoría de Mejor Álbum Folclórico con Raíz Nunca Me Fui. Pero esta mañana, la intérprete no ha visitado la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla para hablar del reconocido premio, que ha considerado como "una bendición". El motivo ha sido más festivo, si cabe. A principios de noviembre publicó el álbum Feliz Navidad, trabajo que también da nombre a la gira con la que visitará más de 20 enclaves por toda España. El próximo 4 de diciembre presentará este nuevo disco en Sevilla, concretamente el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes).

Un trabajo que por agenda -se tiene que grabar en verano- no ha podido materializar antes a pesar de que siempre ha rondado por la cabeza de la cantante. Una especie de espinita clavada que, al fin, se ha hecho realidad. De hecho, admite que "ha sido un disco difícil de sacar". Durante los meses de julio y agosto, la artista suele estar de gira y "después de un concierto suelo estar reventada... además cada vez estoy más vieja". Más allá de la broma, la intérprete pone en valor que "para grabar un disco hay que estar al 100%" y no se ha visto preparada para ella hasta ahora. En este sentido, confiesa que "la gente que me conoce y que está a mi lado sabe que llevo muchos años queriéndolo hacer" y que es "un proyecto que me tiene llena de ilusión".

Feliz Navidad está compuesto por ocho villancicos populares -Blanca Navidad y Noche de Paz figuran en el repertorio-, además de dos temas inéditos. Ha contado con la producción de Chaboli y con arreglos del músico cubano Luis Guerra. La de San Fernando no sabría decir si es uno de sus discos más bonitos, pero sin duda es uno de lo que "he realizado con más ilusión", porque su familia ha vivido la Navidad con pasión "desde que yo era pequeña". Sin ir más lejos, sus hermanos, cuñadas, sobrinos y padres -familia al completo- han participado en uno de los villancicos. Concretamente en Palillos y Panderos. Recuerda que fue un amigo de la familia el que la llevó a su casa y, desde entonces, siempre la han cantado: "Es el momento más fuerte después de cenar, como en cualquier hogar cuando se canta Los peces en el río". Pero la realidad de la grabación de esta canción popular dista mucho de estar sentados alrededor de una chimenea buscando cobijo frente al frío. "Fue el pasado verano... figúrate tener que meterte en la Navidad con la piscina y la barbacoa. A eso también hay que echarle papas", bromea la cantante.

Pero además, pone en valor composiciones como Orillo Orillo, villancico que antes que ella ya interpretaron grandes voces como la de La Paquera y La Macanita. Y también Dodi-Li, en el que ha participado un coro de niñas y que, en realidad, es una canción hebrea que bebe del Cantar de los Cantares.

Por su parte, Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, ha puesto en valor que "tener a Niña Pastori en nuestra casa" es un "honor doble": "Primero porque presenta algo muy importante para ella y, segundo, porque colaboramos en la gira de este nuevo disco". Una cita que se enmarca dentro de la extensa programación navideña que ha preparado la entidad y que lleva el nombre de Gozos de diciembre.