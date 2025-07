Una "nueva oportunidad" para la ampliación del Bellas Artes de Sevilla

Parecía que el proyecto de ampliación del Bellas Artes de Sevilla, largamente aplazado, estaba adquiriendo la textura irreal de los sueños. Pero este lunes, "un día importante" tal como lo definió la consejera de Cultura y Deporte Patricia del Pozo, la pinacoteca hispalense sale del limbo y se aferra de nuevo a la esperanza: el Ministerio de Cultura estudiará el plan museológico que le ha remitido la Junta de Andalucía y, "en unos meses", como anunció el ministro Ernest Urtasun, encargará el concurso de licitación que llevará a cabo esta esperadísima intervención.

"Soy consciente de que ha pasado demasiado tiempo", reconoció Patricia del Pozo en un encuentro con los periodistas, en el que la consejera y el ministro Urtasun escenificaron este acuerdo ante el cuadro de Las cigarreras de Gonzalo Bilbao. Del Pozo enumeró los intentos fallidos que habían intentado sacar adelante la ampliación: el protocolo de colaboración entre las instituciones de 2007, el convenio de 2010, "que tenía que estar en tres meses y estuvo en tres años", un convenio "que nunca se cumplió"... "Han pasado 18 años de todo aquello, pero por fin la segunda pinacoteca de nuestro país, un referente en el arte religioso y barroco, por fin va a tener su oportunidad".

El Plan Museológico que la Junta de Andalucía facilitó al Ministerio de Cultura hace apenas un par de meses incorporaba al antiguo convento de la Merced Calzada, donde se concentran actualmente los fondos del Bellas Artes, el Palacio de Monsalves y la biblioteca de la calle Alfonso XII, una propuesta que hará que la superficie útil actual de 5.937 m2 pase a un total de 13.526 m2. La propuesta, detalló Del Pozo, destina la sede actual al Renacimiento y al Barroco, mientras que "las colecciones y donaciones de la sociedad sevillana" ocuparán los inmuebles añadidos. Una renovación que desarrollará también otros flancos como el taller didáctico, la cafetería, la bibilioteca o una sala de exposiciones temporales de mayores dimensiones. "Queda mucho trabajo, pero es un trabajo ilusionante", celebró la consejera.

Urtasun aseguró que el Ministerio de Cultura asumirá el coste de la ampliación, del que no puede precisar todavía una cifra exacta, y estimó en "unos meses, no sé si será en diciembre o enero" la convocatoria del concurso de licitación, una vez analizado el plan esbozado por la Junta de Andalucía. Era una jornada de celebración, y el ministro procuró convencer a los agoreros: descartó la posibilidad de "un cambio de gobierno" y añadió que aunque no salgan adelante unos Presupuestos "tenemos un crédito y la cantidad que necesite la ampliación está garantizada".