Hacia el original universo de Pepa Caballero

“No necesito ver, se ha roto el cielo. / Se ha hecho geometría / la pregunta”. Leemos estos versos –sugerentes- en una de las vitrinas de la exposición Constelaciones abstractas, un proyecto que divulga –y reivindica- la trayectoria de la artista plástica Pepa Caballero (Granada, 1943 - Málaga, 2012). En la muestra, en la selección de estas obras –más de ochenta-, la geometría es una pregunta y a su vez una respuesta, pues son las formas y los perímetros –la línea, el rectángulo, el rombo- los caminos que la artista elige para llegar a la revelación, el descubrimiento, las definiciones. Ese es el método –la abstracción geométrica- que tomó Caballero para proporcionar un lenguaje propio a las inquietudes comunes. Es decir: para explicarnos el mundo a través del arte –ese propósito de los creadores-.

La exposición Constelaciones abstractas se ha inaugurado en el claustrón este del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, lugar en el que permanecerá hasta el 4 de mayo de 2025. La muestra, comisariada por las investigadoras y profesoras Carmen Cortés e Isabel Garnelo, nos revela el original universo de Pepa Caballero, cuyas influencias situamos en Kandinsky, pero también en las aportaciones estéticas del Renacimiento –especial mención a Fra Angelico- y del mundo clásico.

Caballero supo reinterpretar la tradición de Grecia y de Roma al aplicar a ese legado, a ese canon, los elementos de la abstracción. Las líneas y sus geometrías. Así observamos en la renovada visión que la artista andaluza nos ofrece del “paño de Penélope”, o en la inspiración de los frescos de Pompeya a la hora de trabajar en la serie Mediterráneo –con su juego de colores ocres, rojos o amarillos-. La producción de Pepa Caballero, aunque podamos definirla desde el rupturismo de la vanguardia, se sostiene sobre los equilibrios de los mitos clásicos. De ese relato histórico y esencial.

Málaga, el Colectivo Palmo y una obra honesta y única

Esta muestra repasa casi cincuenta años de trabajo. Desde la década de los años setenta –con el predominio de la Nueva Figuración- hasta los primeros años del siglo XXI. En todo este tiempo, afirman las especialistas, Caballero declinó la complicidad de las modas –las facilidades que dan para hacerse hueco- y apostó de manera radical por estéticas nada complacientes. Es uno de los principales valores que apunta Adalia Calvo, hija de la pintora, en declaraciones a este periódico. “Lo que más destaco de la obra de mi madre es la autenticidad y la honradez de no haber cambiado nunca”. Y añade otro mérito: el de crear obra abstracta en “un mundo que era de hombres”. “Mi madre no cambió su trayectoria en el mundo abstracto, a pesar de que este era un lugar reservado para los hombres. En conjunto destaco esa honestidad que tuvo de no darse por vencida”. De obrar ese milagro de continuar en las convicciones, con todo en contra.

Esta exposición no es una retrospectiva. Es una invitación a recorrer el universo abstracto de Pepa Caballero", apunta Jimena Blázquez, directora del CAAC

El color azul del mar de Málaga –ciudad a la que llega Pepa Caballero en 1973- se evoca a lo largo de una serie de propuestas, como Tríptico del agua. En esta ciudad andaluza, en los años de la Transición, se funda el Colectivo Palmo, asociación que procuró animar la discreta vida cultura malagueña. La historia de este grupo de creadores nos da dimensión del carácter pionero, depurado y original de la obra de Pepa Caballero. Lo cuenta la investigadora Isabel Garnelo: “El Colectivo Palmo se forma con la idea de difundir un espíritu crítico contra el régimen. Ellos surgen en el periodo de la Transición. A estos artistas [Jorge Lindell, Dámaso Ruano, Manuel Barbadillo] no les importa tanto un lenguaje propio o común, sino abrir las instituciones culturales, en ese periodo bastante precarias. Se trata de un colectivo formado por escritores y por artistas. Pepa, dentro de ellos, podría tener relación con Manuel Barbadillo, aunque en realidad son muy distintos. Lo más llamativo de Pepa, en su relación con el Colectivo Palmo, es ver a una abstracta tan radical. En aquellos años no había referentes de la abstracción geométrica en España. Si querías tener referentes, tenías que ir a Estados Unidos”.

La ciudad de Málaga –que en 2011 concedió a Pepa Caballero la Medalla de oro a las Artes Plásticas- sigue presente en el mural que la artista ideó para el popular barrio de El Palo. En Constelaciones abstractas contemplamos detalles de este trabajo –emociona la admiración de los vecinos-, culminado en la década de los años ochenta, cuando Caballero decide regresar a Andalucía tras recorrer Grecia, Roma y Estados Unidos. Otros lugares que determinaron la pintura de la creadora.

“Esta exposición no es una retrospectiva. Es una invitación a recorrer el universo abstracto de Pepa Caballero. Su conexión con la naturaleza mediterránea”, apuntó Jimena Blázquez, directora del CAAC, quien añadió que esta muestra quiere ser “reflejo de la misión de esta institución por apoyar a artistas olvidadas”.

En Constelaciones abstractas culmina seis años de investigación, trabajos y estudio de las investigadoras Isabel Garnelo y Carmen Cortés. Un recorrido sobre la obra de Pepa Caballero que, al igual que el universo, tiene vocación de infinito. Es este trabajo un recorrido que buscar perdurar. Por el tiempo y por sus generaciones.