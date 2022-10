El Otoño Barroco sigue descubriendo joyas poco exploradas de la ciudad

La experiencia de los conciertos organizados por la Asociación de Amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla (AAOBS), el pasado junio, en el patio del Palacio del Marqués de la Motilla demostró a la formación que el público demandaba otros acercamientos a la música, "experiencias nuevas", señala Rafael Ruibérriz de Torres, gestor de la AAOBS. Tras este exitoso precedente –el público agotó entonces las localidades de inmediato, en parte por la curiosidad que había despertado la noticia de que se vendía el inmueble–, la agrupación sevillana ha decidido cambiar el formato de su Otoño Barroco, "no radicalmente, pero sí en un porcentaje", añadiendo a la programación ubicada en el Espacio Turina otras citas que brindan la ocasión para que los espectadores conozcan otros edificios emblemáticos de la ciudad, esas joyas escondidas a las que no se accede con frecuencia. "Hay muchos espacios impresionantes en Sevilla, ya sean públicos o privados, con patios y rincones que la gente desconoce. Con iniciativas como ésta no hay excusa para no entrar en ellos", continúan desde la Asociación de Amigos de la Barroca.

La semana próxima, el lunes 24 y el martes 25 (a las 20:30), el ciclo escoge el impresionante Palacio de los Condes de Santa Coloma, que se extiende entre las calles Santa Ana y Santa Clara, como escenario para un recital del violagambista zaragozano Miguel Bonal, una joven promesa que viene avalada por el Premio en el Concurso de Juventudes Musicales o su triunfo en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. "Junto a otras iniciativas como la Joven OBS o la beca de formación que convocamos junto al Femás, queríamos desarrollar otra línea, que consiste en potenciar, y traer, a gente que ya está haciendo carrera y que no es de Sevilla", informa Ruibérriz. Junto a Bonal estará un músico bien conocido por los aficionados sevillanos, Ventura Rico, "veterano" de la viola da gamba y "uno de los grandes de España" en este instrumento. En el programa de esa noche sonarán piezas de Tobias Hume, Georg Philipp Telemann, Karl Friedrich Abel, Diego Ortiz y Marin Marais. La actuación en sí no será el único reclamo de la velada: antes, y durante el intermedio, el historiador del arte y catedrático Teodoro Falcón, especialista en arquitectura y en lugares icónicos de la ciudad como el Palacio de Dueñas, disertará ante los asistentes sobre el pasado y la grandeza de un tesoro como el Palacio de los Condes de Santa Coloma. Los interesados en adquirir entradas para uno de estos días, que permiten además un paseo previo al concierto por los jardines, deben rellenar un formulario de inscripción y dar sus datos en la web otoñobarroco.com.

El lunes 21 y martes 22 de noviembre (también a las 20:30) proseguirá el ciclo de la AAOBS en otro enclave destacado de la ciudad, el convento de Madre de Dios, reabierto recientemente tras su restauración y que celebra ahora, con la muestra Ex oratione pradicare, los 550 años de la fundación del monasterio. El tenor Francisco Díaz-Carrillo, un cantante "espectacular" de Herrera que volverá con este concierto a Sevilla; la vioplonchelista Mercedes Ruiz y el organista Alejandro Casal interpretarán obras de Domenico Mazzocchi, Claudio Monteverdi, Pedro Rabassa, José de Torres, Johann Sebastian Bach y Georg Friedrich Händel. Ilustrará la visita a este espacio histórico José María Galán, comisario de la exposición que repasa hasta abril la historia y el patrimonio de este monasterio. Las localidades para esta cita, que incluyen la visita a la muestra, se podrán comprar en unas semanas.