El arte primitivo de escuchar

La ficha *** 'De tal palo'. Dorantes, Farruquito, Lela Soto, José del Tomate, Karime Amaya, Ismael de la Rosa. Baile: Farruquito, Karime Amaya. Cante: Ismael de la Rosa, Ezequiel Montoya. Guitarra: José del Tomate, Pedro Sierra. Percusión: Jonatan Cortés. Batería: Maday. Piano y dirección musical: Dorantes. Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Sábado, 8 de noviembre. Aforo: Lleno.

Farruquito es un mago. Un chamán contemporáneo. El escenario es su casa. Pero esa, con ser importante, como las otras que lo adornan, no es su principal virtud artística. Se trata de un arte primitivo, muy valorado en otro tiempo en el flamenco, como es el de la escucha. Ya saben que es una de las plagas de nuestro tiempo. Todos nacemos con dos orejas. Pero algunos pierden esta facultad divina con el tiempo. Él no. Por eso puede bailarle al cante como lo hace, por eso el cante es tan importante en su arte. Otra cosa es que se mueva en el escenario como en su casa. Que sea un mago de la energía, que controla como le da la gana.

Dorantes tuvo cinco intervenciones, tres en solitario y dos acompañando al cante. Abrió y cerró el concierto. Con algunos de sus temas más conocidos del pasado. Esos que se hicieron populares en los programas taurinos, que todos sabemos tararear. También hizo un bellísimo tema jazzístico con la formidable batería de Maday. Acompañó a Lela Soto en el Gelem, gelem, el himno oficioso de los gitanos, una canción sentimental de los años 70. Soto tiene una voz deliciosa, mate, profunda. Pero en su segunda intervención, por seguiriyas, a alguien se le ocurrió que sonaría mejor con un extraño eco que desnaturalizara sus armónicos naturales. Quizá fue el mismo que pensó que era buena idea ponerle unas palmas pregrabadas a la bulería de José del Tomate. Ismael de la Rosa hizo una soleá de Triana donde aunó dos tradiciones que algunos creían contrapuestas, la mairenista y la marchenera. Karime Amaya evocó el nervio familiar por soleá con el fabuloso Pedro Sierra.