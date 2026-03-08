Pixar encuentra a su Greta Thunberg

La ficha *** 'Hoppers'. Animación familiar, EEUU, 2026, 105 min. Dirección: Daniel Chong. Guion: Daniel Chong y Jesse Andrews. Música: Mark Mothersbaugh.

Que nadie se asuste: Pixar-Disney ha reciclado para esta Hoppers a la mismísima Greta Thunberg, a saber, a una joven e impetuosa activista con conciencia ecológica, sin renunciar a sus viejas fábulas animadas y con un memorable catálogo de nuevas criaturas para la antología y el merchandising.

Esa Greta responde aquí al nombre de Mable, tiene el pelo revuelto, mezcla étnica asiático-norteamericana y la hemos visto crecer libre, insumisa y rebelde, sin tutela parental (apunte interesante), criada en valores por una abuela que le ha enseñado a mirar y cuidar la naturaleza sin distingos entre especies pero sin miedo a su curso natural depredador.

Daniel Chong toma las riendas animadas de su propio guion, escrito en colaboración con Jesse Andrews (Luca), con la solvencia fotorrealista y la brillante paleta marca de la casa, pero más volcado ya hacia las viejas esencias del slapstick y el cariño por el detalle en el trazo cómico de cada una de sus criaturas y su lugar en la historia, tal vez un pelín estirada. La premisa del intercambio humano-animal también es buena, y funciona para articular un lenguaje compartido para adultos y pequeños que no molesta ni minusvalora a unos y a otros.

A la postre, esta fábula ecologista y empoderada con profesora chiflada y tiburones voladores sigue la línea renovadora de sus predecesoras (pienso en la estupenda Turning Red) y apunta incluso a la política (¡ese alcalde Jerry!) como nuevo filón para que los niños sepan quiénes son los responsables de la obra pública, la destrucción del entorno y el cambio climático. De regalo, el ex-Devo Mark Mothersbaugh firma una estupenda banda sonora en clave retro-ochentera.