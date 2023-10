Crímenes y mujeres empoderadas: el Premio Planeta muestra sus cartas

El Premio Planeta, que se entregará este domingo en una ceremonia en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, vuelve a servir un año más como "termómetro de los gustos literarios", tal como señaló el miembro del jurado Juan Eslava Galán, que destacó de esta LXXII edición, a la que se han presentado 1.129 obras, la gran presencia de la novela negra entre las candidatas y el interés de los escritores por desarrollar grandes personajes femeninos. "Que en los textos haya mujeres empoderadas revela que hoy hay una sensibilidad social hacia ellas", observó el autor, que también precisó cierto giro que había detectado entre las narraciones policiacas. "Las de otros años podían ambientarse en el Mar Báltico, pero estas conectan más con la tradición de la novela negra española", analizó Eslava Galán.

El jiennense, que ha publicado recientemente La Revolución Francesa contada para escépticos, fue el encargado de repasar, en la tradicional rueda de prensa de la víspera, los 10 manuscritos finalistas que pelearán por hacerse con el millón de euros con que está dotado el galardón o los 200.000 euros que recibe la obra finalista. Varias historias donde confluyen distintas generaciones de mujeres o thrillers donde unos crímenes aterrorizan a un vecindario conviven en la lista con otras ficciones que también se interesan por la Historia, con el homenaje a una poeta china del siglo XII o una semblanza de Alejandro Magno, y por la realidad política, con la travesía de unos personajes que viajan en patera o la peripecia de una guerrillera sandinista.

“El talento nunca podrá ser sustituido por la inteligencia artificial”, defienden en Planeta

Más allá de las novelas aspirantes al premio, en el encuentro con la prensa se abordó el desafío que supone para el sector del libro la irrupción en escena de la inteligencia artificial. "Ha sido un lugar común en todos los congresos sobre edición", reconoció Jesús Badenes, director general de la División Editorial de Planeta, "y estamos formando grupos de trabajo para valorar qué impacto tendrá". No obstante, reivindicó José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, "el talento y la creatividad" de los escritores "nunca podrán ser reemplazados".

A pesar del panorama complejo que nos rodea, el sello se dispone a celebrar su fiesta un año más con datos esperanzadores, entre ellos "la fidelidad de los lectores, que confían en el jurado y en la trayectoria del premio", señaló Creuheras, que cifró en 45 millones de personas las que han leído un Premio Planeta o un finalista hasta la edición de 2022. Las cosas no han cambiado tanto desde los orígenes de esta convocatoria, en los años 50, cuando se buscaba "dar la máxima difusión al libro y llegar a nuevos lectores", defendió el presidente del grupo editorial, que aportó otro dato: aunque internet hoy domina nuestros hábitos, "siete de cada diez volúmenes se compran en librerías. No hemos perdido ese placer de pasear por los pasillos de una tienda y descubrir alguna joya literaria que no conocíamos", concluyó.

Además de Eslava Galán, el jurado lo forman José Manuel Blecua, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Fernando Delgado, quien no pudo acudir a Barcelona y votará telemáticamente, así como la directora de editorial Planeta y secretaria del jurado con voto, Belén López.