Programación del Teatro de la Maestranza para la temporada 2019/2020

La nueva temporada del Teatro de la Maestranza, la primera con Javier Ménéndez como director general, pasa de 45 a 73 propuestas con una vocación generalista en la que destaca la incorporación del musical, con 14 representaciones de West Side Story.

Con todo, la ópera seguirá siendo el alma del Maestranza en la temporada 2019/2020, con cuatro producciones y dos de ellas serán las encargadas de abrir y cerrar el curso: Don Pasquale y La Traviata, respectivamente. Entre una y otra, Samson et Dalila y Agrippina.

Además, habrá zarzuela (El barberillo de Lavapiés), danza (Sara Baras, María Pagés...) o conciertos (Les Luthiers, Ana Belén, Concha Buika, Dulce Pontes, Pat Metheny, Vanessa Martín...), entre otras propuestas.

Estos son los espectáculos que ha programado el Teatro de la Maestranza para la temporada 2019/2020:

Ópera

Gaetano Donizetti (1797-1848)

Fecha: 12, 15, 17 y 19 de octubre de 2019.

Libreto de Giovanni Ruffini y Gaetano Donizetti sobre el texto de Angelo Anelli para Ser Marcantonio de Stefano Pavesi. Estreno en París, Theatre-Italien, el 3 de enero 1843.

Dirección musical: Corrado Rovaris. Dirección de escena y vestuario: Laurent Pelly. Escenografía: Chantal Thomas. Iluminación: Duane Schuler. Intérpretes: Carlos Chausson, Joan Martín-Royo, Anicio Zorzi Giustiniani, Sara Blanch, Francisco Escala.

Producción: Santa Fe Opera, San Francisco Opera y Gran Teatre del Liceu

Real Orquesta Sinfónica de SevillaCoro de la Asociación Sevillana del Teatro de la Maestranza

La obra. La cómica tragedia de un viejo loco enamorado de una mujer joven. Un siglo antes de que Hollywood inventara la alta comedia, Gaetano Donizetti convertía la ópera bufa en una divertida y brillante disección del alma humana: sobre los peligros y la vulnerabilidad de la madurez, sobre las mentiras y los intereses del amor.

'Samson et Dalila'

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Fecha: 14, 16 y 18 de noviembre, 2019

Libreto de Ferdinand Lemaire, inspirado en el Libro de los jueces, de La Biblia. Estreno en Weimar, Teatro Ducal, el 2 de diciembre de 1877.

Dirección musical: Jacques Lacombe. Dirección de escena: Paco Azorín. Movimiento escénico: Carlos Martos. Diseño de vestuario: Ana Garay. Diseño de iluminación: Pedro Yagüe. Diseño audiovisual: Pedro Chamizo. Intérpretes: Gregory Kunde, Nancy Fabiola Herrera, Damián del Castillo, Alejandro López, Francisco Crespo, José Ángel Florido, Manuel de Diego, Andrés Merino.

Nueva producción: Teatro de la Maestranza en coproducción con el Teatro Clásico de Mérida

Real Orquesta Sinfónica de SevillaCoro de la A.A. del Teatro de la Maestranza

La obra. La Biblia y la ópera se funden en un título lleno de pasión, odio, seducción y exotismo. La historia del general hebreo Samson, seducido por su enemiga filistea Dalila, esconde una fábula moral sobre la castidad y la lujuria que enardece el corazón de los espectadores en arias arrebatadoras como Mon coeur s'ouvre à ta voix, inmortalizada por María Callas.

'Agrippina'

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Fecha: 11, 13 y 15 de febrero de 2020

Libreto de Vincenzo Grimani. Estreno en Venecia, Teatro San Giovanni Grisostomo, el 26 de diciembre de 1709.

Dirección musical: Enrico Onofri. Dirección de escena: Mariame Clément. Escenografía y vestuario: Julia Hansen. Iluminación: Bernd Purkrabek. Video: fellFilm. Intérpretes: Ann Hallenberg, Matthew Brook, Renata Pokupić, Xavier Sabata, Alicia Amo, João Fernandes, Valeriano Lanchas, Serena Perez, Antonio Giovannini.

Producción: Ópera de Oviedo y Opera Ballet Vlaanderen

Orquesta Barroca de Sevilla

La obra. Intriga, difamación, engaño, traición… Los manejos del poder, diseccionados sobre una voluptuosa partitura que sostiene una lección de canto exuberante. Agrippina, estrenada en 1709 en Venecia, narra la historia de la madre de Nerón y de su complot contra el emperador Claudio para entronizar a su hijo.

'La Traviata'

Giuseppe Verdi (1813-1901)

Fecha: 28 y 30 de mayo, 3 y 6 de junio de 2020

Libreto de Francesco Maria Piave basado en la novela La dama de las camelias de Alejandro Dumas, hijo. Estreno en Venecia, Teatro La Fenice, el 6 de marzo de 1853.

Dirección musical: Pedro Halffter Caro / Juan Manuel Busto. Dirección de escena: David McVicar. Escenografía y vestuario: Tanya McCallin. Iluminación: Jennifer Tipton. Coreografía: Andrew George. Intérpretes (doble reparto): Nino Machaidze/Vanessa Goikoetxea, Dalibor Jenis/Carlos Arámbula, Arturo Chacón-Cruz/Matheus Pompeu, Anna Tobella, Megan Barrera, Manuel de Diego, Carlos Daza, David Lagares, Cristian Díaz, Juan José Almonte, Vicente Barragán, Javier Barea.

Producción: Scottish Opera, Welsh National Opera, Gran Teatre del Liceu y Teatro Real.

Real Orquesta Sinfónica de SevillaCoro de la A.A. del Teatro de la Maestranza

La obra. ¿Cabe mayor arrebato de amor que escuchar el desesperado, entregado y acuciante “Amami, Alfredo” que entona Violetta en La Traviata? La historia -basada en La dama de las camelias de Alejandro Dumas- de una cortesana de París y un joven de provincias que, como puede ocurrir hoy, desafían las convenciones sociales dispuestos a vivir un arrebatador amor verdadero y de cómo esa pasión es neutralizada hasta desembocar en tragedia, se convirtió rápidamente en una de las óperas más amadas por el público.

Musical

'West Side Story'

Leonard Bernstein (1918-1990)

Fecha: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 y 14 de diciembre de 2019.

Basado en una idea de Jerome Robbins.

Música: Leonard Bernstein. Libreto: Arthur Laurents. Letras: Stephen Sondheim. Producción original dirigida y coreografiada por Jerome Robbins.

Adaptación y traducción al español: Alejandro Serrano y David Serrano. Director de escena y adaptación de coreografía: Federico Barrios. Dirección musical: Gaby Goldman. Escenografía: Ricardo Sánchez Cuerda. Iluminación: Carlos Torrijos (AAI), Juan Gómez Cornejo (AAI). Sonido: Gaston Brisky. Vestuario: Antonio Belart.

Producción SOM Produce y WSS 100 Aniversario 2107 AIE

La obra. Romeo y Julieta en Nueva York. Las tensiones raciales, el mundo de las bandas callejeras y el amor clandestino elevadas por Leonard Bernstein -en la música- y Jerome Robbins -en la danza- a la categoría de un drama musical imperecedero.

Zarzuela

'El barberillo de Lavapiés'

Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894)

Fecha: 18, 20 y 21 de marzo, 2020

Libreto de Luis Mariano de Larra. Estreno en Madrid, Teatro de la Zarzuela, el 19 de diciembre de 1874.

Dirección musical: José Miguel Pérez Sierra. Dirección de escena: Alfredo Sanzol. Escenografía y Vestuario: Alejandro Andújar. Iluminación: Pedro Yagüe. Intérpretes: Borja Quiza, Cristina Faus, María Miró, Javier Tomé, David Sánchez, Abel García.

Producción: Teatro de la Zarzuela.

Real Orquesta Sinfónica de SevillaCoro de la A.A. del Teatro de la Maestranza

La obra. Lamparilla, barberillo de Lavapiés, pícaro aventurero, y la costurera Paloma, a la que pretende, se ven envueltos junto a otros personajes populares del Madrid del siglo XVIII, en una catarata de intrigas en las que se mezclan el cortejo con la política, el carácter castizo de la pareja protagonista enfrentada a la nobleza aristocrática y los personajes de postín.

Jóvenes Audiencias

'Acróbata y arlequín'

Inspirado en el circo de Picasso

Fecha: 23 de diciembre, 2019 (dos funciones)

La Maquiné

Creación y dramaturgia: Joaquín Casanova y Elisa Ramos. Música y canciones: Erik Satie y Francis Poulenc. Dirección, espacio escénico, iluminación y proyecciones: Joaquín Casanova. Adaptación musical y arreglos: José López-Montes. Realización escenografía: Joaquín Casanova y Carlos Monzón. Títeres, objetos y atrezzo: Elisa Ramos y Joaquín Casanova. Diseño de vestuario: Elisa Ramos. Realización de vestuario: Javier Fernández y Vanessa Cañaveral.

Piano: José López-Montes. Actor, cantante y narrador: Noé Lifona. Actores: Alejandro Conesa, Elisa Ramos, Natalia Calles.

Producción: Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía y La Maquiné, en colaboración con el Gran Teatre del Liceu de Barcelona y Laboral Ciudad de la Cultura, Gijón

La obra. Un chico vagabundo, Pablo, que pasa frío en la calle. Un circo que llega a la ciudad. Una esperanza para Pablo: ser parte de esa divertida y calurosa familia de saltimbanquis.

Ópera para escolares y familias: 'El joven barbero de Sevilla'

Gioachino Rossini (1792-1868)

Fechas: 5 de mayo de 2020 (función para familias). 5, 6 y 7 de mayo de 2020 (sesiones para centros educativos)

Dirección de escena: Danilo Rubeca. Escenografía: Emanuele Sinisi. Vestuario: Anna Cavaliere. Iluminación: Fiammetta Baldiserri. Versión castellana: Francesc Vidal.

Intérpretes: Joan García Gomà, Estibaliz Ruiz, Pedro M. Calavía, Xavi Fernández, Juan Carlos Esteve, Romina Krieger, Xavier Casademont

Producción: Gran Teatre del Liceu y ASLICO (Associazione Lirica Concertistica, Como, Italia)

La obra. Si hay un compositor alegre y festivo que pueda abrirle el hambre de ópera a un niño, ese compositor es Rossini. Y si hay una ópera especialmente indicada para abrirle la puerta de la ópera a un niño que no sabe nada de ella, esa ópera es El barbero de Sevilla.

Danza

'Sombras', de Sara Baras

Fecha: 22, 23 y 24 de noviembre, 2019

Dirección y coreografía: Sara Baras. Música: Keko Baldomero. Garabatista: Andrés Mérida. Textos: Santana de Yepes. Iluminación: Óscar Gómez de los Reyes. Vestuario: Luís F. Dos Santos. Colaboración especial: Ara Malikian. Produce: Takon Punta Giro Aie.

El espectáculo. Uno de los palos que más ha caracterizado la carrera triunfal de Sara Baras (Cádiz, 1971) ha sido la farruca, un género que en el baile destaca por la presencia de los zapateaos y la profusión de contratiempos y otras figuras rítmicas que exigen gran virtuosismo. Sara Baras presenta Sombras, un espectáculo con 13 coreografías que tienen a la farruca como brillante hilo conductor.

Eduardo Guerrero – 'Sombra efímera II'

Fecha: 1 de diciembre de 2019.

Baile: Eduardo Guerrero. Guitarra: Javier Ibáñez. Cante: Samara Montañés, Manuel Soto. Dirección artística: Mateo Feijóo.

El espectáculo. Pieza fascinante de una gran belleza plástica, en Sombra efímera II, el bailaor Eduardo Guerrero (Cádiz, 1983) nos introduce en un universo de gran potencia visual con el que prosigue su investigación sobre la tradición del baile flamenco y la experimentación artística a través de las nuevas tecnologías y la instalación.

María Pagés Compañía – 'Una oda al tiempo'

Fecha: 27 y 28 de diciembre de 2019.

Dirección, coreografía y vestuario: María Pagés. Dramaturgia y textos: El Arbi El Harti. Músicas: Rubén Levaniegos, Pyotr Ilyich Chaikovski, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel, Sergio Menem, David Moñiz, Isaac Muñoz, Música Popular. Escenografía: María Pagés, El Arbi El Harti. Iluminación: Dominique You.

El espectáculo. María Pagés (Sevilla, 1963), la bailaora y coreógrafa que al bailar, y según José Saramago, "mueve todo lo que le rodea", lo hace en Una oda al tiempo, un espectáculo sobre lo efímero, lo permanente y lo eterno. Sumando reflexiones de Platón, Borges o John Cage, María Pagés sigue profundizando en las conexiones entre la tradición y la universalidad de la danza en un espectáculo para 4 bailaoras, 4 bailaores y 7 músicos eclécticos en escena.

'El Cascanueces'

Pyotr I. Chaikovski (1840-1893)

Fecha: 9, 10, 11 y 12 de enero, 2020

Compañía Nacional de Danza. Director: Joaquín de Luz.

Coreografía y dirección escénica: José Carlos Martínez. Escenografía: Mónica Boromello. Vestuario: Iñaki Cobos. Iluminación: Olga García Sánchez. Coreografía adicional (Danza española del II acto): Antonio Pérez Rodríguez. Magia: Manu Vera.

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. Dirección musical: Manuel Coves.

La obra. Martínez traslada la acción a principios del siglo XX en un espectáculo de gran elegancia, tanto por la estilizada puesta en escena como por el lujoso vestuario desplegado sobre un decorado minimalista que deslumbra al espectador y que reivindica la belleza del ballet clásico con un dinamismo y una potencia extraordinaria.

Wayne McGregor Company – 'Autobiography'

Fecha: 23 de febrero de 2020

Concepto y dirección: Wayne McGregor. Coreografía: Wayne McGregor en colaboración con los bailarines. Música: Jlin (en asociación con Unsound). Escenografía y proyección: Ben Cullen Williams. Iluminación: Lucy Carter. Vestuario: Aitor Throup. Dramaturgia: Uzma Hameed. Algoritmo de Autobiography: Nick Rothwell. Producido por: Studio Wayne McGregor

Producción: Sadler’s Wells de Londres; Les Théâtres de la Ville de Luxemburgo; Edinburgh International Festival; Festspielhaus St Pölten en Austria; Carolina Performing Arts de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill; Movimentos Festwochen der Autostadt en Wolfsburg, Alemania.

El espectáculo: Wayne McGregor, un potente innovador de la danza contemporánea internacional, lleva 25 años interrogándose sobre los límites del cuerpo. Coreógrafo de una intensidad física extraordinaria fascinado por la combinación de la danza con el uso de la ciencia y las nuevas tecnologías, McGregor (Reino Unido, 1970) ha seducido a las audiencias internacionales con un estilo hipercinético y siempre sorprendente.

'Carmina Burana'

Crea Dance Company by María Rovira

Fecha: 29 de febrero de 2020.

Coreografía y dirección artística: María Rovira. Música: Carl Orff. Dramaturgia: Andrés Morte. Iluminación: Rhazil Izaguirre. Vestuario: Juan Carballido. Bailarines: Keyvin Martínez, Aina Gargallo, Borja Fernández, Glòria Llevat, Javier Monier Jr., Laia Vancells, Marc Fernández, Abel Gutiérrez, Úrsula Mercado, Idolina Massa Pires, Roberth Alexander Aramburu Marín, Ángel Gabriel Gutiérrez.

Producción ejecutiva: Espectáculos y Ediciones SL. Con el apoyo de Crea Dance Foundations. Barcelona.

El espectáculo. Los poemas del Carmina Burana, un conjunto de textos profanos que satirizaban a la Iglesia, escritos en Alemania en el siglo XIII por goliardos, estudiantes y clérigos, inspiran el espectáculo de danza de la compañía Crea Dance Company, bajo la dirección de María Rovira.

Mes de la Danza en la Sala Manuel García

Festival Internacional de Danza Contemporánea

Fecha: 4, 5, 7 y 8 de noviembre de 2019.

Organiza Trans-Forma Producción Cultural

4 y 5 de noviembre de 2019 – Carta Blanca a Teatro Victoria – Tenerife. Programa de piezas cortas de creadores coreográficos canarios

7 y 8 de noviembre de 2019 – Danza Mobile / INcubo Teatro (Andalucía) – El festín de los cuerpos

Dirección: Arturo Parrilla. Coreografía: Manuel Cañadas, Ana Erdozain y Arturo Parrilla. Dramaturgia y textos: Antonio Álamo. Intérpretes: Helliot Baeza, Manuel Cañadas, Ana Erdozain, Jaime García, Arturo Parrilla y Teresa Rodríguez. Músicos: S’yo Fang (piano), Bernardo Parrilla (saxofón), Yoojin Ko (flauta travesera), Javier Herrero (batería y percusión), Manuel Calleja (contrabajo), Emilio Parrilla (clarinete). Espacio sonoro: S’yo Fang, Bernardo Parrilla, Yoojin Ko y Emilio Parrilla. Espacio escénico: Emilio Parrilla Muñoz.

Conciertos

Les Luthiers – 'Viejos hazmerreíres'

Fecha: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 de septiembre de 2019

El espectáculo. Una antología que incluye algunas de sus obras míticas. A punto de despedir la gira internacional de este espectáculo, Les Luthiers ofrecen un destilado de su humor inteligente, mezcla de elegancia y acidez, con versiones renovadas de números tan divertidos como Las majas del bergantín o Quién mató a Tom McCoffe y otros como Receta postrera, un absurdo y excéntrico vals culinario para una batería de cocina formada por 11 sartenes y 6 ollas.

Concha Buika

Fecha: 22 de octubre de 2019.

Teclados/MD: Yoonmi Choi. Bajo: Porcia Angelina. Saxofón: Nicole Glover.

El espectáculo. Española con raíces guineanas; estandarte de la fusión musical global que hace de la combinación del reggae, el soul, el blues, el nuevo flamenco o el funk un lenguaje genuinamente personal, Concha Buika (Palma de Mallorca, 1972) es una de las cantantes más conmovedoras, elegantes y sensuales de la escena internacional.

Piotr Beczała

Fecha: 26 de octubre, 2019.

Piano: Sarah Tysman.

El espectáculo. La conmovedora belleza de las canciones eslavas, llenas de sentimiento y emoción, y algunas de las páginas más célebres de la ópera italiana y francesa, servidas por un tenor que ha triunfado en los grandes escenarios líricos del mundo gracias a una voz de un lirismo arrebatador: el polaco Piotr Beczała (1966).

Ana Belén – 'Vida'

Fecha: 2 de noviembre de 2019

Director musical, teclados y coros: David San José. Batería: Ángel Crespo. Guitarras y coros: Osvi Grecco / Ovidio López. Teclado, metales y coros: Santi Ibarretxe. Bajo y coros: Daniel Casielles. Dirección espectáculo: José Carlos Plaza. Producción: ION MUSICA S.L.

El espectáculo. Ana Belén presenta Vida, el disco con el que, tras once años, ha vuelto a los estudios de grabación y a los escenarios, con la ilusión de un nuevo proyecto formado por canciones inéditas escritas especialmente para ella por Jorge Drexler, Rozalén, Dani Martín, Víctor Manuel o el hijo de ambos, David San José.

Anna Bonitatibus, mezzosoprano

Fecha: 18 de enero de 2020.

Orquesta Barroca de Sevilla. Concertino-director: Andoni Mercero.

Monologues. Obras de A. Vivaldi, W. A. Mozart y N. A. Zingarelli.

El espectáculo. La excelencia musical de la Orquesta Barroca de Sevilla (OBS) y la pasión latina de la mezzosoprano italiana Anna Bonitatibus se alían en un vibrante recital con obras instrumentales y vocales. Activista de la música barroca, comprometida con el rescate del patrimonio musical a través de una editorial fundada por ella, la presencia de la Bonitatibus, junto a la OBS, es una doble garantía de excelencia, ardor y expresión vocal al servicio del recital que, de seguro, demostrará la plena vigencia y actualidad de la música del barroco y el clasicismo.

Hermanos Jussen

Lucas y Arthur Jussen, dúo de piano

Fecha: 20 de enero de 2020.

Programa

Sonata para dos pianos, KV448 (375a) de W.A. MozartFantasía en Fa Mayor para piano a cuatro manos de F. SchubertAndante y Allegro Brillante, Op. 92, para piano a cuatro manos de F. Mendelssohn BartholdyLa consagración de la primavera (versión para dos pianos) de I. Stravinsky

El espectáculo. Lucas (1993) y Arthur Jussen (1996) son dos hermanos holandeses unidos por lazos extraordinarios. Pueden vestir muy modernos y han cambiado las butacas de un auditorio por pufs. Pero cuando se sientan al piano, la cosa se pone seria. Virtuosos, impactantes, desatan una complicidad única cuando comparten banqueta o se sientan frente a frente, en un duelo de hermanos, a tocar Stravinsky o Mozart.

Mayte Martín – '20 años de querencia'

Fecha: 25 de enero, 2020

El espectáculo. 20 años de querencia (una palabra que evoca esa tendencia a volver al origen, al lugar del que procedes) es un espectáculo concebido y creado en honor a los que infundieron estética y verdad al flamenco. Un homenaje a aquellos que con su impronta y su grandeza hicieron inmortal este arte.

Carlos Álvarez & Berna Perles

Fecha: 14 de febrero de 2020

Piano: Rubén Fernández Aguirre

El espectáculo. La madurez de un barítono que ya ha sido aplaudido en todos los templos de la lírica del mundo y la juventud de una prometedora soprano que ya comienza a conquistar los grandes escenarios. Carlos Álvarez vuelve al Teatro de la Maestranza, donde el aficionado recuerda sus grandes roles mozartianos y verdianos, acompañado por Berna Perles y por el pianista vasco Rubén Fernández Aguirre.

Dezsö Ránki – piano

Fecha: 24 de marzo de 2020

Programa

Sonata Hob XVI/46 de F. J. HaydnImages I – II de C. DebussySonata D960 de F. Schubert

El espectáculo. Miembro -junto a András Schiff y a Zoltán Kocsis- de un excepcional trío de ases de pianistas húngaros que, habiendo nacido en la década de los 50 del siglo XX, son ya historia viva del teclado europeo, Dezsö Ránki (Budapest, 1951), es un pianista extraordinario con pasión por el riesgo y la osadía artística.

Vanesa Martín

Fecha: 30 de marzo de 2020

El espectáculo. En un formato mucho más íntimo y cercano, más cálido y personal que el de sus directos habituales, Vanesa Martín (Málaga, 1980) sube al escenario del Teatro de la Maestranza para celebrar el final de la primera etapa de la gira mundial de Todas las mujeres que habitan en mí por España, Latinoamérica y Europa.

Orquesta Joven de Andalucía – Concierto de Pascua

Fecha: 13 de abril de 2020

Director: Bruno Aprea

Sinfonía número 9, Del nuevo mundo, de A. Dvořák

El espectáculo. La Orquesta Joven de Andalucía (OJA), que en 2019 cumplió 25 años, vuelve al Teatro de la Maestranza en una cita anual consolidada ya entre los aficionados como una excelente ocasión para vibrar con una formación que siempre nos deslumbra, tanto por su precoz calidad técnica como por la renovada pasión musical que despliega.

Dulce Pontes y Daniel Casares – '30 años de música'

Fecha: 18 de abril de 2020

Piano y voz: Dulce Pontes. Guitarra: Daniel Casares. Contrabajo: Yelsy Heredia.

El espectáculo. La voz seductora de Dulce Pontes y la guitarra políglota de Daniel Casares se alían para que los espectadores disfruten, al fin, de lo que para ellos han sido hasta ahora placeres privados: cantar, siempre que se han encontrado, esos temas de Ennio Morricone, Amalia Rodrigues, Federico García Lorca o Isaac Albéniz que a ellos les gusta transfigurar como si fueran canciones propias alzándose más allá de cualquier género musical.

Pat Metheny

Fecha: 21 de junio de 2020

El espectáculo. Galardonado con 18 premios Grammy, Pat Metheny (Kansas City, 1954) fue un niño prodigio que comenzó a tocar la trompeta a los 8 años. Su discografía es apabullante. Su carrera, meteórica. Su decidido afán de innovación y búsqueda le convirtieron en un pionero de las tecnologías. Pero, a la vez, Metheny ostenta ya esa condición de músico arcano que le granjea la declaración de Doctor Honoris Causa en universidades americanas o que le permite actuar en templos de la música clásica como la Philharmonie de Berlín. Al Teatro de la Maestranza, donde ya ofreció un histórico concierto a trío en 2011, vuelve -como siempre en Metheny- sorprendente y nuevo, distinto y, al mismo tiempo, familiar y conocido.

Alternativas de cámara

Grupo de saxofones Anexas

Fecha: 20 de noviembre de 2019

Dirección: Alfonso Romero-Ramírez

El espectáculo. El grupo de saxofones Anexas, un tipo de formación muy original que goza de un crecimiento y un impacto cada vez mayor, sobre todo entre las jóvenes audiencias, se presenta en la Sala Manuel García, bajo la dirección de Alfonso Romero-Ramírez (Utrera, 1968) con un programa variado compuesto por adaptaciones de obras de Bach, Vaughan Williams y otras propias del propio Romero-Ramírez y de Javier Darias.

Joven Orquesta de Guitarras de Juventudes Musicales de Sevilla

Fecha: 17 de febrero de 2020.

Músicas de Europa y América

Obras de G.F. Händel, J.S. Bach, M. de Falla, L. Brouwer, D. Bogdanović, R. Dyens y A. Piazzolla

Dirección artística: María Esther Guzmán. Primeras guitarras: Mª Esther Guzmán, Patricia Moreno Úbeda, José Manuel Naranjo Delgado. Segundas guitarras: Iván Camacho Veleño, Guadalupe Martín Pino, Juan Carlos Rey Fernández, Antonio Sard González. Terceras guitarras: Lucía Garzón Martínez, Javier Pascual Martín, Daniel Rodríguez Real, Juan Carlos García del Castillo-Olivares. Cuartas guitarras: Manuel Calderón Mitchell, Pablo Heredia Delgado, María Macías Bermejo.

El espectáculo. La Joven Orquesta de Guitarras de Juventudes Musicales de Sevilla, pese a su constitución reciente en octubre de 2018, goza ya del calor y del reconocimiento de un público ávido de disfrutar de nuevas y singulares formaciones musicales. Dirigida por María Esther Guzmán, la orquesta, formada por 14 guitarristas, presenta un amplio y ecléctico programa con obras de Piazzola, Händel, Brouwer, Falla o Bach.

Promenade Piano Dúo

Fecha: 25 de marzo de 2020.

Pilar Martín y Álvaro Saldaña

Kátharsis

Sonata k. 448 en Re Mayor de W. A. MozartParaphrase on Dizzy Gillespile's Manteca de N. KapustinTres Danzas Andaluzas de M. InfanteCarmen Fantasy de G. AndersonLa Valse de M. Ravel

El espectáculo. Celebrado como un conjunto especialmente dotado para la compenetración, la homogeneidad y el equilibrio, el Promenade Piano Dúo, formado por los pianistas Pilar Martín (Málaga, 1994) y Álvaro Saldaña (Toledo, 1995), presenta bajo el lema Kátharsis un sorprendente programa formado por obras de Mozart, Kapustin, Infante, Anderson y Ravel.

Dúo de percusión y piano

Fecha: 7 de mayo de 2020

Percusión: Carlos Moreno. Piano: José Fernández.

Programa

Cinq Pieces Breves de J. DelécluseConcertino for Marimba and Orchestra (Piano Reduction) de P. CrestonConcerto for Marimba and Strings Orchestra de E. SéjournéRythmic de E. Bozza

El espectáculo. La Sala Manuel García culmina su ciclo con formaciones musicales inusuales, reuniendo a un dúo de percusión y piano formado por Carlos Moreno y José Fernández, respectivamente. Ambos son músicos sevillanos. Moreno ha colaborado con la Orquesta de la Academia Barenboim-Said en repertorio contemporáneo y Fernández ha sido también pianista acompañante de la misma Academia.