Vísperas de difuntos

La ficha *** XV Festival de la Guitarra de Sevilla. 'Pa los que se van' Ramón Amador. Guitarra y composición: Ramón Amador. Lugar: Espacio Turina. Fecha: Viernes, 1 de noviembre. Aforo: Media entrada.

El Festival de la Guitarra de Sevilla se consolida como un espacio para la guitarra flamenca de concierto en solitario. Un espacio que echábamos de menos, en el que el guitarrista se las pueda ver a solas con su público. Y demostrando el enorme nivel en el que se encuentra la guitarra flamenca de hoy. Todo ello sin amplificación eléctrica.

Fue un espectáculo frenético. Un no parar. Son los signos de los tiempos. Los tres primeros toques se sucedieron sin solución de continuidad, como si los intérpretes tuvieran prisa por acabar. Hablo de los intérpretes porque, a la guitarra solista del sevillano Ramón Amador, se sumó en esa ocasión un percusionista. Creo que esto le restó eficacia a la actuación. Con ser magnífico el percusionista, con ser magníficos ambos intérpretes, al no haber ampliación del sonido, costaba trabajo seguir las falsetas de Ramón Amador, ya que la percusión tapaba la melodía. Los temas se ofrecen de dos en dos, una primera parte más contemplativa, la que más me interesó, y una segunda francamente frenética. Ahí Amador, junto a la percusión, demostró que es un virtuoso del ritmo. La compenetración entre los dos intérpretes fue total. Tanto que a veces parecía que estuvieran solos. Si en el primer concierto del ciclo, el de antes de ayer, el intérprete presentó cada tema, Amador no se dirigió en ningún momento al público, y apenas tuvo contacto visual con el mismo. Minera, granaína, rondeña y la primera parte de la farruca evidenciaron la riqueza de recursos que posee su toque. En la rondeña nos sorprendió sacando la voz, pero no para hablar con el público, sino para entonar una melodía y unas letras que ha compuesto en honor del que se fue, es decir, Ramón Amador padre. De ahí el título del espectáculo, Pa los que se fueron. Frenesí en vísperas del día de difuntos, que celebramos hoy.