La razón excéntrica

Este opúsculo de Maffei tiene algo de panfletario, puesto que se escribe desde cierta conciencia de emergencia mundial, que obliga a una consideración sumaria de la actualidad, de carácter político, y en consecuencia, discutible. No ocurre así con sus valoraciones de la locura, en sentido amplio, como signo último de la humanidad, en su manifestación más alta; vale decir, en la obra del genio (Mozart, Klee, Munch, Leopardi, Einstein, el mencionado Van Gogh, etc.). Esta avaloración responde, como ya se ha destacado, a la necesidad de oponerla al “hombre serial” que Maffei teme, y que sospecha próximo en el tiempo. Se postergan, pues, otras características del genio, cuales son la paciencia, la obstinación, el trabajo -y su contrario la holgazanería fructífera-. Por lo primero, recordemos aquel adagio de Picasso que pedía que la inspiración lo pillara trabajando. Por lo segundo, la Oceanografía del tedio de Eugenio d'Ors no hace sino subrayar el reposo necesario para que Arquimedes grite, finalmente, su eureka. Es aquella misma Alabanza de la lentitud que Maffei había ponderado anteriormente.