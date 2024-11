Los Reyes entregan las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023 en Sevilla: "El arte y la cultura nos impulsan a ser mejores como individuos y como sociedad"

La Real Fábrica de Artillería ha vuelto a vestirse de gala para recibir a los Reyes. Si hace apenas un mes Felipe VI inauguraba la reconversión en espacio cultural de este gran inmueble del siglo XVI con el arranque de la exposición Los Machado. Retrato de Familia, esta mañana ha vuelto a Nervión para hacer entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023. Una ceremonia que ha estado marcada por el recuerdo a Valencia y a las víctimas de la DANA y, como no podía ser de otro modo, al sector cultural de esta región. Pero también por la alegría desmedida reflejada en la cara de las 37 personas e instituciones galardonadas y en las de sus familiares.

Los aplausos de los 300 invitados han evidenciado el sentido reconocimiento a grandes figuras que ya no están como la periodista María Teresa Campos, la actriz Itziar Castro, el escritor Miguel Ángel López El Hematrocrítico, el historietista Carlos Pacheco y la guionista Patricia Ferreira. Y la profunda admiración que siguen despertando grandes referentes como las intérpretes Vicky Peña y Gemma Cuervo o el payaso Pepe Palacio.

No han faltado los momentos de espontaneidad. El más evidente ha sido protagonizado por los hermanos David y José Muñoz, Estopa, quienes han decidido inmortalizar la recogida de su premio con un selfi con los Reyes que quedará para el recuerdo (y para las redes sociales). "Mejor oportunidad que esta no íbamos a tener", confesaban después entre risas. Una celebración que el dúo de rumba catalana ha finalizado con su clásico Como Camarón con una guitarra que, como han comentado, no sabían siquiera "si estaría afinada".

Lo cierto es que Sevilla ha estado en boca de todos los presentes y en cada uno de los discursos. No solo por acoger el acto, también porque, a tan solo una semana de poder disfrutar de la Procesión Magna, se ha otorgado por primera vez una Medalla de Oro al arte sacro. La Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro ha recogido el galardón en representación de un sector que existe desde hace ocho siglos y que ha conseguido convertirse en potencia mundial desde Andalucía.

Bécquer y los hermanos Machado en el discurso del Rey

No es la primera vez que Sevilla acoge la entrega de estos premios. Hace justo 10 años se celebraron en el Museo de Bellas Artes. Así lo ha recordado el rey Felipe VI durante una disertación en la que ha parafraseado a Gustavo Adolfo Bécquer para definir la belleza como ese "espectáculo" que "levanta la mente a nobles aspiraciones". Una manera, a su juicio, de poner en valor que "el arte y la cultura nos impulsan a ser mejores como individuos y como sociedad".

El Monarca no sólo ha dado forma a las cavilaciones del autor de Rimas y Leyendas, también se ha servido de una conversación entre los hermanos Machado para describir "la impagable labor del creador". "Decía Manuel: Tened por cierto que una de las cosas más importantes, útiles y positivas de nuestro pequeño mundo es la poesía. Y decía Antonio, por boca de su Juan de Mairena: Enseñad al que no sabe; despertad al dormido; llamad a la puerta de todos los corazones, de todas las conciencias".

También ha recordado la región de Valencia a través de la obra El abrazo del artista Juan Genovés: "Pocas veces una obra ha expresado con tanta emoción y con tanta altura el significado profundo de la palabra reconciliación".

Hacia los galardonados ha dedicado su "profunda admiración" y "agradecimiento" por "todo lo que nos dais". También los ha animado a "seguir por el camino que os habéis trazado, porque ese camino es también el nuestro; porque alumbráis, con vuestro talento, nuestros próximos pasos".

Galardonados

Las entidades que han recibido la Medalla de Oro han sido el Museo Chillida Leku, la Fundación Museo Sorolla, la Obra Cultural Balear, la Asociación Gremial Sevillana de Arte Sacro, la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura, la Fundación Victoria de los Ángeles, a la Fundación Alicia de Larrocha, a la revista 'Patrimonio Cultural y Derecho', al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y al Centro de Conservación y Restauración de Documentos Gráficos de la Isla de La Palma.

En el caso de personalidades del cine, Cultura ha distinguido a los directores de cine Pablo Berger y Albert Serra; y al director y productor audiovisual José Luis López-Linares. También a actores como Luis Zahera -que por motivos de agenda no ha podido asistir- a Vicky Peña y a Gemma Cuervo; y a las guionistas Isabel Peña Domingo e Isabel Campo Vilar. En el apartado musical, Estopa y el director de orquesta Antoni Ros-Marb han sido los reconocidos.

Además, han recibido la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes el artista, restaurador y maestros del vidrio Carlos Muñoz de Pablos; la mecenas y coleccionista Candela Álvarez Soldevilla; la abogada del Estado del Ministerio de Cultura, Carmen Acedo; el jurista Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano; el payaso Pepe Palacio; el diseñador de moda Modesto Lomba; el bailarín y coreógrafo Antonio Najarro; al dramaturgo José Sanchís Sinisterra; el técnico de iluminación Juan Gómez-Cornejo Sánchez; a la bibliotecaria Gloria Pérez Salmerón y la compañía El Ranchito, líder en el sector de los efectos visuales para cine, televisión y publicidad.

A título póstumo, se ha otorgado el reconocimiento a la periodista, locutora de radio y presentadora de televisión María Teresa Campos; a la guionista y directora Patricia Ferreira; al escritor de literatura infantil y juvenil y comunicador Miguel Ángel López González 'El Hematocrítico'; al dibujante de cómic Carlos Pacheco y a la actriz Itziar Castro.